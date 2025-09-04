أغرب خدعة.. رائد فضاء مزيف يحتال على معجبة ويسرق 6715 دولارا

كتب- أحمد الضبع:

لم يكن الأمر سوى قصة حب عبر الإنترنت، لكنها سرعان ما تحولت إلى عملية نصب غريبة انتهت بخسارة آلاف الدولارات.

في اليابان، وقعت سيدة مسنة ضحية محتال ادعى أنه "رائد فضاء" يعيش لحظة طوارئ في مركبته الفضائية، ويحتاج إلى المال لشراء الأوكسجين.

وقالت الشرطة اليابانية، الثلاثاء، إن سيدة مسنة تعرضت للاحتيال وخسرت آلاف الدولارات بعدما وقعت في حب رجل عبر الإنترنت ادعى أنه رائد فضاء وطلب مساعدتها لتجاوز أزمة في مركبته الفضائية، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضحت السلطات أن المرأة، المقيمة في جزيرة هوكايدو شمال البلاد، تعرّفت على المحتال في يوليو الماضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قدّم نفسه كرائد فضاء. ووصف ضابط شرطة محلي القضية بأنها "عملية احتيال رومانسية".

وبعد تبادل الرسائل، أخبرها المحتال ذات يوم بأنه "في الفضاء على متن مركبة فضائية تتعرض لهجوم"، وأنه "بحاجة إلى المال لشراء الأوكسجين"، وأقنعها بتحويل مبلغ يقارب مليون ين (نحو 6715 دولارًا أمريكيًا).

ونقلت وسائل إعلام محلية، بينها إذاعة هوكايدو، عن مصادر تحقيقية أن المرأة تعيش بمفردها، وبدأت في تطوير مشاعر تجاه المحتال مع استمرار تواصلهما عبر الإنترنت.

وقالت الشرطة اليابانية تعليقا على الواقعة: "إذا طلب منك شخص تعرّفت عليه عبر مواقع التواصل أموالًا نقدية، فعليك الحذر من احتمال تعرضك للاحتيال والإبلاغ فورًا للشرطة."

وبحسب البنك الدولي، تحتل اليابان المرتبة الثانية عالميًا بعد موناكو في نسبة كبار السن، ما يجعلهم فريسة سهلة لمختلف أشكال الاحتيال، ومن بينها الخداع المعروف باسم "احتيال أنا"، إذ ينتحل المجرمون صفة أحد أفراد الأسرة لابتزاز الأموال.

وتشير منظمة Action Fraud البريطانية إلى أن المملكة المتحدة تشهد بدورها ارتفاعًا في جرائم الاحتيال الرومانسي، إذ يخسر الضحايا ما يصل إلى 92 مليون جنيه إسترليني سنويًا، خاصة في فترات مثل عيد الحب وأعياد الميلاد.

كما حذرت الشرطة من أن المحتالين قد يستدرجون المسنين إلى سحب أموال من أجهزة الصراف الآلي بحجة استرداد أقساط تأمين أو معاشات غير موجودة.

وتأتي هذه الحادثة بعد 3 سنوات من واقعة مشابهة، حين تعرضت سيدة يابانية (65 عامًا) للاحتيال وخسرت 27,350 جنيهًا إسترلينيًا على يد رجل ادعى أنه رائد فضاء روسي يحتاج إلى المال للعودة إلى الأرض والزواج منها.

وأرسلت حينها 4.4 مليون ين لتغطية "تكاليف الصاروخ ورسوم الهبوط"، قبل أن تبلغ الشرطة بعدما ساورها الشك.

