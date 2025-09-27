«الجد الأكبر».. شجرة عمرها 5 آلاف سنة تضيء في الظلام

في أعماق غابات جنوب تشيلي، تقف شجرة عملاقة من نوع سرو باتاجونيا، تُعرف باسم «الجد الأكبر»، شاهدة على مرور خمسة آلاف عام، حاملة أسرارًا بيئية قيّمة قد تساعد العلماء في فهم التكيف مع تغير المناخ.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، يبلغ ارتفاع الشجرة 28 مترًا، ويصل قطر جذعها إلى 4 أمتار، ما يجعلها أقدم من «عميدة الأشجار» الحالية، صنوبر عمره 4850 عامًا محفوظ في مكان سري بالولايات المتحدة.

ويؤكد الباحث أنطونيو لارا من الجامعة الجنوبية في تشيلي والمركز التشيلي لعلوم المناخ، أحد أعضاء الفريق العلمي المكلف بدراسة الشجرة، أن «الجد الأكبر مقاومة بشكل استثنائي، إذ لم تنجح أي شجرة أخرى في العيش لهذه المدة الطويلة».

تقع الشجرة على حافة وادٍ في منطقة لوس ريوس، على بعد 800 كيلومتر جنوب سانتياجو، وقد نجت من حرائق الغابات والاستغلال المفرط لأخشاب هذا النوع، الذي استخدم لقرون في بناء المنازل والقوارب لصلابته ومتانته.

حتى قبل إدراجها في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، كان السائحون يمشون أكثر من ساعة عبر غابة من أشجار أصغر سنًا (300–400 عام) لالتقاط صورة بجانب جذعها السميك المغطى بالطحالب والأشنات. ومع زيادة شعبيتها، قرر المكتب الوطني للغابات تعزيز الحراسة وتحديد زيارات مسبقة للحفاظ على الشجرة.

اكتُشفت الشجرة في عام 1972 على يد الحارس أنيبال هنريكيز، الذي فضل إبقاء موقعها سريًا لحمايتها، حسبما تروي ابنته نانسي هنريكيز، الحارسة أيضًا.

ومن المدهش أن حفيد أنيبال، جوناثان باريشيفيتش، نشأ بين أشجار السرو الباتاجونية، وأصبح اليوم أحد العلماء الذين يدرسون هذا النوع في مختبر علوم المناخ في باريس.

في عام 2020، سحب باريشيفيتش مع لارا عينة من الشجرة باستخدام أكبر حفارة يدوية على الإطلاق، لكنهما لم يتمكنا من الوصول إلى مركزها. وقد قُدّر عمر العينة بـ2400 عام، فيما تشير النماذج التنبؤية إلى أن الشجرة قد تكون عمرها حوالي 5000 عام.

تعتبر الشجرة «كبسولة زمنية» عملاقة، تُظهر حلقات جذعها سنوات الجفاف والمطر، وتشير إلى الحرائق والزلازل التي شهدتها المنطقة عبر العصور، بحسب الباحثة كارمن جلوريا رودريجيز من الجامعة الجنوبية: «إنها مثل كتاب مفتوح».

ويقول باريشيفيتش: «هذه الشجرة ليست مجرد عمر طويل، بل رمز للصمود والتكيف، إذا اختفت، سنفقد مفتاحًا مهمًا لفهم كيفية تكيف الحياة مع التغيرات المناخية على كوكبنا».

