5 أحجار كريمة تُستخدم طردًا للحسد وتقوية الحاسة السادسة

في عالم الطاقة الروحية، يُعتقد أن بعض الأحجار تمتلك قدرة على الحماية من الطاقات السلبية وتحفيز الحاسة السادسة.

إليك 5 منها يُنصح بها غالبًا في التمارين الروحية والتأمل وفق ما جاء في "Energy Muse".

الجمشت

يُعرف بقوته في تنقية الطاقة والتخفيف من التوتر، ويُعَد من الأحجار التي تُستخدم كحاجز روحي ضد التأثيرات السلبية، كما يساعد على تهدئة الذهن وفتح التأمل.

التورمالين الأسود

من أقوى الأحجار في الحماية؛ يمتص الطاقات السلبية ويحوّلها إلى طاقة محايدة أو إيجابية، ويُستخدم كدرع واقٍ على المستوى النفسي والطاقي.

اللابرادوريت

يُرى كحجر سحري يُعزز الإدراك الباطني، يحمي من استنزاف الطاقة، ويُساعد على رؤية المجهول أو ما وراء الحواس العادية، وهو مرتبط غالبًا بفتح "العين الثالثة".

الفلوريت الأرجواني

يُستخدم في فتح الحاسة السادسة وتنقية الطاقة الذهنية، كما يعمل على إزالة الضباب الذهني وتعزيز الوضوح الداخلي والرؤية الروحية.

العقيق الأسود

يُصنف بين الأحجار الواقية التي تمتص الشر والحسد، وتعمل كدرع طاقة يُخفّف التأثيرات الضارة من المحيطين.

