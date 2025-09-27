شاب يسرق تسع منازل لإبهار صديقته.. وهكذا انتهى الأمر

كتب – محمود عبده:

في مدينة ناجبور بالهند، أقدم طالب جامعي في سنته الأولى على سلسلة جرائم ليلية لم يتخيل يوماً أنها ستقوده خلف القضبان.

وارتكب الشاب، البالغ من العمر 19 عاماً، تسع سرقات منازل في أحياء مختلفة بالمدينة، مبرراً فعلته برغبته في إبهار صديقته عبر تقديم هدايا فاخرة لها، وفق ما أوردهGazeta.

وكشفت كاميرات المراقبة ملامح واضحة قادت الأجهزة الأمنية إلى المشتبه به، ليلقى القبض عليه متلبساً.

وخلال التحقيق، اعترف المتهم بتنفيذ ما لا يقل عن تسع سرقات مشابهة.

وبينت التحقيقات أن المتهم أنفق عائدات جرائمه على شراء هدايا باهظة وسلع ترفيهية لصديقته، محاولاً الظهور أمامها بمظهر شاب يعيش حياة مترفة، مشيراً إلى أنها تميل لهذا النمط من العيش.

وصادرت الشرطة المسروقات، فيما تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات القضية كاملة.

