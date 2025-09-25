من مثلث برمودا إلى شلالات الدم.. أكثر 10 أماكن غموضا على وجه الأرض

بعد قرن من الغرق.. استخراج كنوز منسية من السفينة الشقيقة لتايتنك

يظل كوكبنا حافلًا بأسرار وظواهر طبيعية وأثرية تتحدى التفسيرات العلمية، وتفتح الباب واسعًا أمام الأساطير ونظريات المؤامرة.

بعض هذه المواقع مدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، فيما يُحيط الغموض بآخرين ارتبطت بهم حكايات الرعب والأساطير الشعبية، وفقا لموقع insightvacations.

جزيرة عيد الفصح – تشيلي

في أقصى المحيط الهادئ، تقف تماثيل "الموي" العملاقة شامخة منذ مئات السنين، شاهدة على حضارة غامضة انهارت قبل وصول المستعمرين الهولنديين عام 1722، ولا يزال العلماء يختلفون حول سبب اندثار سكان الجزيرة الأصليين.

الهرم الأكبر – مصر

رغم مرور آلاف السنين على بنائه، يبقى هرم الجيزة الأكبر لغزًا معماريًا يثير التساؤلات حول كيفية رفع الكتل الحجرية الضخمة بهذه الدقة. ومؤخرًا، كشفت تقنيات الأشعة الكونية عن غرفة جديدة لم تُستكشف بعد داخل الهرم.

مثلث برمودا – المحيط الأطلسي

المنطقة المثلثة الواقعة بين برمودا وميامي وبورتوريكو ارتبطت بعشرات حوادث اختفاء السفن والطائرات، وبينما يربطها البعض بالظواهر الخارقة أو الكائنات الفضائية، يرجّح العلماء أن الأعاصير والأخطاء البشرية هي السبب الأكثر واقعية.

الغابة الملتوية – بولندا

أكثر من 400 شجرة صنوبر تتخذ شكلاً مقوسًا غريبًا يشبه الحرف "J"، وحتى اليوم، لا أحد يعرف على وجه اليقين سبب انحنائها بهذا الشكل، ما جعلها من أغرب الألغاز النباتية.

بوابات الجحيم – تركمانستان

حفرة غازية في صحراء "كاراكوم" مشتعلة منذ عام 1971 بعد خطأ في التنقيب السوفيتي. يطلق عليها السكان "بوابات الجحيم"، وما زالت ألسنة اللهب تتوهج في الليل وسط مشهد مهيب.

خطوط نازكا – بيرو

نقوش ضخمة مرسومة على أرض صحراء جافة منذ آلاف السنين، لا تُرى بوضوح إلا من الجو، ورغم تعدد النظريات حول وظيفتها، تبقى هذه الخطوط الغامضة إحدى أبرز ألغاز الحضارات القديمة.

بحيرة هيلير – أستراليا

بحيرة وردية اللون تقع في جزيرة "ميدل"، ويُعتقد أن الطحالب والبكتيريا المالحة وراء لونها الفريد. مشاهدتها من الجو عبر الطائرات المروحية تُعد من التجارب السياحية المميزة.

عين الصحراء – موريتانيا

المعروفة بـ"هيكل ريشات"، وهي تكوين جيولوجي دائري ضخم يُرى بوضوح من الفضاء. وبينما يصفها البعض ببقايا "أطلانتس"، يعتقد العلماء أنها قبة صخرية تآكلت عبر ملايين السنين.

جزيرة الدمى – المكسيك

مكان غريب في مدينة مكسيكو تكسوه مئات الدمى المتآكلة المعلقة على الأشجار، وارتبطت قصته بوفاة طفلة في خمسينيات القرن الماضي. وتحوّلت الجزيرة إلى واحدة من أكثر الوجهات السياحية رعبًا في العالم.

شلالات الدم – القارة القطبية الجنوبية

تتدفق مياه حمراء من قلب نهر جليدي لتصبغ الجليد بلون الدم، وبعد أكثر من قرن من الجدل، كشف العلماء عام 2023 أن السبب يعود إلى أكسدة جسيمات الحديد الدقيقة داخل المياه.

