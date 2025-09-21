وثيقة زواج عمرها 123 سنة تكشف قيمة مهر العروس.. الرقم صادم

جمالها سر تألقها.. من هي إلسا هوسك التي خطفت الأنظار في أسبوع الموضة؟

كتب- أحمد الضبع:

أثارت وثيقة نادرة لزواج يعود تاريخها إلى 5 يوليو 1902 تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشفت عن قيمة مهر كبير مقارنة بتلك الحقبة الزمنية.

الوثيقة، المكتوبة بخط اليد وممهورة بأختام رسمية، أوضحت أن "السيد أحمد أفندي محمد محمود" عقد قرانه على ابنة "المرحوم الشيخ محمد سعيد أفندي"، وذلك بمهر قدره 6000 قرش، دُفع منه معجّلًا 2000 قرش، على أن يكون المؤجّل 4000 قرش لحين الطلب.

كما تضمنت الوثيقة أسماء الشهود والمأذون الشرعي الذي أشرف على العقد، إلى جانب الصياغة التقليدية التي تبدأ بحمد الله والصلاة على النبي، وهو ما يعكس الطابع الديني والاجتماعي لعقود الزواج في مصر مطلع القرن العشرين.

وانهالت التعليقات من مستخدمي مواقع التواصل، الذين قارنوا بين قيمة المهر قديمًا وأسعاره في الوقت الحالي، مؤكدين أن الوثيقة تمثل شاهدًا حيًا على اختلاف القيم الاقتصادية والاجتماعية بين الماضي والحاضر.