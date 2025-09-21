إعلان

وثيقة زواج عمرها 123 سنة تكشف قيمة مهر العروس.. الرقم صادم

06:00 م الأحد 21 سبتمبر 2025
  • عرض 1 صورة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد الضبع:

أثارت وثيقة نادرة لزواج يعود تاريخها إلى 5 يوليو 1902 تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشفت عن قيمة مهر كبير مقارنة بتلك الحقبة الزمنية.

الوثيقة، المكتوبة بخط اليد وممهورة بأختام رسمية، أوضحت أن "السيد أحمد أفندي محمد محمود" عقد قرانه على ابنة "المرحوم الشيخ محمد سعيد أفندي"، وذلك بمهر قدره 6000 قرش، دُفع منه معجّلًا 2000 قرش، على أن يكون المؤجّل 4000 قرش لحين الطلب.

كما تضمنت الوثيقة أسماء الشهود والمأذون الشرعي الذي أشرف على العقد، إلى جانب الصياغة التقليدية التي تبدأ بحمد الله والصلاة على النبي، وهو ما يعكس الطابع الديني والاجتماعي لعقود الزواج في مصر مطلع القرن العشرين.

وانهالت التعليقات من مستخدمي مواقع التواصل، الذين قارنوا بين قيمة المهر قديمًا وأسعاره في الوقت الحالي، مؤكدين أن الوثيقة تمثل شاهدًا حيًا على اختلاف القيم الاقتصادية والاجتماعية بين الماضي والحاضر.

زواج وثيقة زواج مهر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

من اليوم.. الداخلية تعدل اشتراطات الحصول على رخصة قيادة السيارة - نص القرار
آخر زيادة كبيرة.. موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية
5 سيارات تدخل السوق المصري لأول مرة في سبتمبر 2025.. تعرف عليها
الإدارية العليا: التأمين الصحي مُلتزم بعلاج المواطنين ولا يجوز التنصل منه
الكاميرات فضحته.. بيان عاجل من الداخلية بشأن فيديو راكب صيني يتهم شرطيًا بمطار القاهرة