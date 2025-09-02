"ضحك للركب".. قصة أول متحف مخصص للضحك في كرواتيا

كتب- محمود عبده

في 10 يناير الماضي، جرى افتتاح أول متحف مخصص بالكامل للضحك باسم HaHaHouse، في العاصمة الكرواتية زغرب، بالتزامن مع اليوم العالمي للضحك، ليصبح بعدها وجهة فريدة تجمع بين الترفيه والفن والتكنولوجيا.

وفقا لموقع uk.news.yahoo، يهدف المتحف إلى جعل الزوار من جميع الأعمار يبتسمون ويضحكون، بغض النظر عن تفضيلاتهم للمرح والفكاهة.

وصمم المتحف بمشاركة فريق من المصممين والفنانين والمهندسين من كرواتيا وخارجها، مع التركيز على توفير تجربة تفاعلية ومرحة.

ويستقبل HaHaHouse زواره عبر ماسح السعادة، يلي ذلك التعقيم والغسيل المسبق، قبل الدخول إلى قاعات مليئة بالتركيبات الفنية والألعاب التفاعلية، من أبرزها Happy Portal، وهو منزلق حلزوني يأخذ الزوار إلى "ملعب الضحك"، إضافة إلى عالم بالأبيض والأسود صممه فنان من فنزويلا باستخدام أعمال يدوية دقيقة استغرقت عدة أسابيع لإتمامها.

الضحك والصحة النفسية

وأوضحت مؤسسة المتحف أندريا جولوبيتش أن الفكرة نشأت خلال فترة الإغلاق بسبب جائحة كوفيد-19، بهدف إعادة الفرح والبهجة للناس في أوقات التوتر والإرهاق.

ويأمل القائمون على المتحف أن يسهم في تحسين الصحة النفسية للزوار، من خلال توفير لحظات من الضحك والاسترخاء والتواصل الاجتماعي، بعيدًا عن ضغوط الحياة اليومية.

مرشدون كوميديون وتجربة تعليمية

يُرشد الزوار داخل المتحف شخصيات كرتونية هي Mr. H وKoka، بينما يمكن للزوار التعرف على نوع الفكاهة الذي يناسبهم ضمن 20 نوعًا في القسم التعليمي للمتحف.