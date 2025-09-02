زواح فوق السحاب.. قصة أول حفل زفاف على أعلى جبل بأوروبا

قصة أول حفل زفاف على أعلى جبل بأوروبا

كتبت- شيماء مرسي

في واقعة غريبة، احتفل شاب وفتاة من مدينة كوفروف بمقاطعة فلاديمير بزفافهما على ارتفاع 5080 متر فوق سطح البحر على جبل إلبروس في روسيا الذي يصل إلى أعلى السحاب بقليل.

ويعد هذا الزفاف أول زواج يوثق رسميا على قمة 5 آلاف متر، وفقا لموقع "vladimiraktivn".

وانضمت موظفة من مكتب السجل المدني في كاباردينو بالكاريا مع العروسين على قمة الجبل لإتمام مراسم الزواج.

وواجه العروسان على قمة الجبل عاصفة قوية، صاحبتها أمطار غزيرة ورياح عاتية وبرق ورعد.

وبالرغم من ذلك، ظهر الزوجان في مقطع الفيديو وهما يبتسمان وأصروا على إتمام مراسم الزواج.

واستخدم العروسان التلفريك للصعود إلى الجبل ثم مركبات راتراك المخصصة للثلوج، لإتمام كافة الإجراءات الرسمية للزواج.

ولم يتمكن العروسان من بلوغ القمة النهائية مكتفيين بالوصول إلى ارتفاع 5080 متر، إذ يتطلب التسلق إلى القمة لياقة بدنية عالية وتحضيرات خاصة.

