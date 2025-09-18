"أرواح الموتى".. مدينة بأكملها تضاء بالشموع في احتفال سنوي

كتب- أحمد الضبع:

في مشهد يخطف الأبصار، يتحول الطريق المؤدي إلى معبد "أوكونوين" على جبل كوياسان باليابان، مساء 13 أغسطس من كل عام، إلى لوحة مضيئة مرسومة بنحو 100 ألف شمعة تتوزع على جانبي الطريق لمسافة تقارب كيلومترين.

وبحسب هيئة السياحة اليابانية، فإن آلاف الزوار يسيرون في هذا الطريق المضيء، معتقدين بأنهم يحملون في قلوبهم مشاعر الوفاء والاحترام لذكرى الموتى، ضمن واحد من أكثر المهرجانات تأثيرا وإبهارا في اليابان.

طقوس الأوبون.. تكريم الأرواح

يرتبط المهرجان بمراسم "الأوبون" التقليدية في اليابان، التي تقام في شهر أغسطس "لتكريم الأسلاف والأقارب الراحلين"، حسب اعتقاد سكان المدينة.

وتشمل الطقوس إشعال "النيران الترحيبية" أمام المنازل "لإرشاد أرواح الموتى"، ثم تضاء الشموع المتلألئة في جميع أنحاء مدينة كوياسان لتكون "بمثابة أنوار وداع ترشد الأرواح في رحلتها الأخيرة نحو مستقرها الأبدي"، وفقا للمعتقدات السائدة في اليابان.

مع حلول السابعة مساء، يبدأ المشهد الساحر عند جسر "إتشينوهاشي"، حيث تضاء الشموع على جانبي الطريق لمسافة تمتد لنحو كيلومترين كاملين، بينما يشهد معبد "تورودو" في الثامنة مساء حفلا مهيبا لتكريم الموتى، يشارك فيه مئات من الزائرين والرهبان.

