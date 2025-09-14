"ألعاب الموت".. 5 مغامرات ترفيهية تجمد الدم في العروق

كتبت- أسماء العمدة:

عالم الملاهي مليء بالمغامرات والألعاب الترفيهية التي ترفع مستويات الأدرينالين إلى أقصى حد، لكن بعض الألعاب اكتسبت سمعة خاصة لدرجة أن الناس يطلقون عليها "ألعاب الموت".

فيما يلي أخطر 5 ألعاب في العالم، التي لا يجرؤ على تجربتها إلا أصحاب القلوب الحديدية، وفقًا لما ذكرته شبكة "CNN".

لعبة تاكاكورا – اليابان

تعد أطول أفعوانية في العالم، بسرعات مخيفة وانعطافات حادة تجعل الزوار يصرخون حتى آخر لحظة.

لعبة ريدجور – بريطانيا

من أخطر الألعاب الدوارة، إذ تدور بسرعة هائلة تمنحك شعورًا وكأنك تُسحب من مقعدك، ولا يتمكن كثيرون من إكمالها حتى النهاية.

لعبة سكاي سكريمر – أمريكا

كرسيان مربوطان بحبال مطاطية ينطلقان فجأة نحو السماء بسرعة صاروخية، لتعيش لحظة سقوط حر تجعلك تشعر أن قلبك سقط في الأرض.

لعبة إنسانيتي – لاس فيغاس

معلقة على ارتفاع 270 مترًا فوق برج ستراتوسفير، حيث تدور بك حول البرج بينما تنظر إلى الأرض أسفل منك، في تجربة كفيلة بإعادة التفكير في حياتك كلها.

لعبة السقوط الحر – ألمانيا

تجربة سقوط عمودي من ارتفاع شاهق بسرعة مرعبة، وكأنك تسقط من طائرة من دون مظلة، ما يجعلها من أخطر الألعاب على الإطلاق.

