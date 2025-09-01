بالصدفة.. رجل يفوز بمليون دولار بطريقة غير متوقعة

كتب – سيد متولي

في واقعة غريبة، فاز رجل من مقاطعة برينس جورج بولاية ماريلاند، بمليون دولار في يانصيب "باور بول"، عن طريق الصدفة، بعدما اشترى تذكرتين لنفس السحب دون أن يتذكر ذلك.

وبحسب موقع upi، اشترى الرجل تذكرتين متطابقتين لنفس السحب على Powerball Double Play، حيث لم يستطع تذكر ما إذا كان قد اشترى تذكرة بالفعل أم لا، وفاز بجائزتين بقيمة 500 ألف دولار، ليصل المجموع إلى مليون دولار.

وعند عودته إلى المنزل، اكتشف المفاجأة حيث وجد أنه يملك تذكرة إضافية فائزة بنفس قيمة الجائزة، ليجمع بذلك مليون دولار.

وقال الرجل إنه أخبر زوجته بسرعة أنهما فازا بجائزتين، "كان من الرائع أن أنظر في عينيها وأقول إنني ربحت مليون دولار، إنها لحظة لا تصدق".

وقال الفائز إن جائزته المالية ستُمكّنه من مساعدة أبنائه وأحفاده، وأعرب أيضًا عن أمله في أن يُحالفه الحظ في اليانصيب مستقبلًا.

