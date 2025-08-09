"مش محتاج تخبط عليها".. شات جي بي تي يختار أحلى بطيخة حمراء

كتبت- أسماء العمدة:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا مقطع فيديو طريف ومثير يوثق استخدام شاب لتقنية الذكاء الاصطناعي "شات جي بي تي" بطريقة مبتكرة وغير تقليدية أثناء تسوقه في أحد المتاجر.

ويُظهر المقطع الشاب وهو يتفاعل مع نموذج الذكاء الاصطناعي بطريقة فريدة؛ إذ التقط صورة لمجموعة من فاكهه البطيخ المعروضة في السوبر ماركت، ثم وجه سؤالًا مباشرًا لـ"شات جي بي تي" حول أحلى بطيخة يمكنه اختيارها من بينها.

المثير في الأمر هو استجابة الذكاء الاصطناعي، إذ بيّن الفيديو قدرة النموذج على تحديد البطيخة الأنسب بناءً على المعطيات المرئية، وبعد ذلك، اشترى الشاب البطيخة التي أشار إليها الذكاء الاصطناعي.

ووثق الشاب لحظة فتح البطيخة التي تم اختيارها بهذه الطريقة الجديدة، مختتمًا المقطع بلحظات استمتاعه بمذاقها اللذيذ، ما أثار دهشة وإعجاب المشاهدين بقدرة الذكاء الاصطناعي على المساعدة حتى في أبسط المهام اليومية.

وتعتبر الطريقة التي استخدم بها الشاب "شات جي بي تي" لاختيار البطيخة فريدة من نوعها، إذ تختلف تمامًا عن الأساليب التقليدية التي غالبًا ما تعتمد على الطرق على البطيخة والاستماع إلى صوتها لتقدير جودتها.





