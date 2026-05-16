إعلان

عقب مغادرة ترامب.. بوتين يتوجه إلى الصين لبحث قضايا دولية

كتب : وكالات

10:39 ص 16/05/2026

الرئيس الروسي يزور الصين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتوجه إلى الصين في التاسع عشر من مايو في زيارة تستمر يومين، وذلك بعد فترة قصيرة من اختتام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارته إلى بكين.
وأوضح الكرملين في بيان رسمي أن بوتين سيجري خلال زيارته مباحثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ تتناول عدداً من القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية.
وأشار البيان إلى أن الجانبين سيوقعان إعلاناً مشتركاً في ختام المحادثات التي ستجمعهما خلال الزيارة.
وتعد روسيا شريكاً رئيسياً لكل من الصين وإيران ضمن مجموعة من الملفات الإقليمية والدولية.
وجاء الإعلان عن الزيارة عقب انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين يوم الجمعة، والتي انتهت دون تحقيق تقدم ملموس حتى الآن وفق ما ورد في النص.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فلاديمير بوتين الصين روسيا دونالد ترامب شي جين بينغ الكرملين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عقب مغادرة ترامب.. بوتين يتوجه إلى الصين لبحث قضايا دولية
شئون عربية و دولية

عقب مغادرة ترامب.. بوتين يتوجه إلى الصين لبحث قضايا دولية
اتهام حمو بيكا بسرقة محتويات فيلا بأكتوبر وإتلافها.. والأجهزة الأمنية تفحص
زووم

اتهام حمو بيكا بسرقة محتويات فيلا بأكتوبر وإتلافها.. والأجهزة الأمنية تفحص
تحذير من الطقس.. أجواء شديدة الحرارة وأتربة واضطراب ملاحة
أخبار مصر

تحذير من الطقس.. أجواء شديدة الحرارة وأتربة واضطراب ملاحة
نظر دعوى وقف تطبيق السعر الموحد على العدادات الكودية للكهرباء
حوادث وقضايا

نظر دعوى وقف تطبيق السعر الموحد على العدادات الكودية للكهرباء
توجيه عاجل من وزيرة الإسكان بشأن ملفات التصالح بالمدن الجديدة
أخبار العقارات

توجيه عاجل من وزيرة الإسكان بشأن ملفات التصالح بالمدن الجديدة

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

شاهد مباراة الزمالك ببلاش.. 5 طرق لضبط قناة تايم سبورت الأرضية