عقب مغادرة ترامب.. بوتين يتوجه إلى الصين لبحث قضايا دولية

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتوجه إلى الصين في التاسع عشر من مايو في زيارة تستمر يومين، وذلك بعد فترة قصيرة من اختتام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارته إلى بكين.

وأوضح الكرملين في بيان رسمي أن بوتين سيجري خلال زيارته مباحثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ تتناول عدداً من القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية.

وأشار البيان إلى أن الجانبين سيوقعان إعلاناً مشتركاً في ختام المحادثات التي ستجمعهما خلال الزيارة.

وتعد روسيا شريكاً رئيسياً لكل من الصين وإيران ضمن مجموعة من الملفات الإقليمية والدولية.

وجاء الإعلان عن الزيارة عقب انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين يوم الجمعة، والتي انتهت دون تحقيق تقدم ملموس حتى الآن وفق ما ورد في النص.