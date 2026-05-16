محافظ المنيا: تجاوزنا 334 ألف طن قمح منذ بداية الموسم

كتب : جمال محمد

12:29 م 16/05/2026

اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن إجمالي كميات القمح المحلي التي تم استقبالها داخل الصوامع والشون ونقاط التجميع المعتمدة بالمحافظة منذ انطلاق موسم توريد 2026، تجاوز 334 ألفًا و723 طنًا و667 كيلوجراماً، في مؤشر يعكس انتظام منظومة التوريد وارتفاع معدلات الأداء بمختلف المواقع التخزينية.

متابعة يومية وتوريد مستقر

وأكد المحافظ أن عمليات التوريد تسير بصورة منتظمة بكافة مراكز المحافظة، في ظل متابعة ميدانية يومية لتيسير الإجراءات أمام المزارعين، وتسريع وتيرة الاستلام دون معوقات، مع الالتزام الكامل بالضوابط والمعايير المنظمة التي أقرتها وزارة التموين والتجارة الداخلية.

غرفة عمليات على مدار الساعة

وأشار كدواني إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة حركة التوريد لحظيًا، والتعامل الفوري مع أية تحديات، من خلال تنسيق متكامل بين مديريات التموين والزراعة والجهات المعنية، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية خلال الموسم الحالي.

توجيهات بزيادة معدلات التوريد

وشدد المحافظ على أهمية الحفاظ على هذا المعدل المتصاعد من التوريد، بما يدعم توجهات الدولة نحو تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من القمح، موجّهًا الشكر للمزارعين على التزامهم وتعاونهم، ودورهم الوطني في دعم الاقتصاد القومي.

لجنة متخصصة لفحص الأقماح

ومن جانبه، أوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم الدفع بلجان فنية متخصصة لفحص الأقماح الموردة والتأكد من مطابقتها لاشتراطات الجودة، إلى جانب إعداد تقارير يومية دقيقة لرصد حركة التوريد ومعدلات الأداء بجميع مواقع الاستلام على مستوى المحافظة.

