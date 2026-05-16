أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خطة موسعة لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية واللحوم خلال عيد الأضحى المبارك، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين، وذلك من خلال ضخ كميات كبيرة من المنتجات الغذائية واستمرار تشغيل المنافذ والمجمعات الاستهلاكية طوال أيام العيد.

التموين: ضخ كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة

أكدت الوزارة أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية وفرت نحو 2300 رأس ماشية، بالإضافة إلى 1500 رأس أخرى جارٍ استلامها، لدعم المخزون الاستراتيجي من اللحوم الطازجة.

كما تم طرح نحو 669 طنًا من اللحوم المجمدة بأسعار تنافسية، بجانب التنسيق مع الشركة المصرية السودانية لتوفير نحو 6000 رأس ضأن مذبوح، فضلًا عن طرح لحوم الضأن والبتلو بمختلف الأنواع لتلبية احتياجات المواطنين خلال موسم العيد.

التموين: 20 شادرًا لبيع الخراف الحية في 13 محافظة

فيما يتعلق بطرح الخراف الحية، أوضحت الوزارة أنه تم تجهيز 20 شادرًا في 13 محافظة لبيع الخراف بأسعار مناسبة تقل عن مثيلاتها في الأسواق، بهدف زيادة المعروض وتحقيق التوازن السعري.

كما أشارت الوزارة إلى توافر أرصدة كافية من الدواجن المجمدة المستوردة، إلى جانب كميات إضافية يتم توريدها بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

توفير سلع استراتيجية بكميات ضخمة

أكدت وزارة التموين توفير كميات كبيرة من السلع الأساسية، تشمل 180 ألف طن سكر معبأ، و60 ألف طن زيت، و15 ألف طن أرز، و20 ألف طن مكرونة، إلى جانب الدقيق والفول والزبدة والعصائر والرقاق والجلاش وغيرها من السلع الغذائية.

وأوضحت أن هذه الكميات يتم ضخها بشكل مستمر عبر المنافذ المختلفة لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين طوال فترة العيد.

تخفيضات تصل إلى 25% بمعارض أهلًا بالعيد

أشارت الوزارة إلى التوسع في إقامة معارض "أهلًا بالعيد" والمنافذ الثابتة والمتحركة بمختلف المحافظات، مع طرح تخفيضات تصل إلى 25% على عدد كبير من السلع الغذائية والاستهلاكية.

وأضافت أن المنتجات تُطرح من خلال 1062 منفذًا تابعًا للشركة القابضة، بالإضافة إلى أكثر من 8000 فرع ضمن مشروع "جمعيتي" وفروع "كاري أون" على مستوى الجمهورية.

استمرار عمل منافذ التموين طوال أيام العيد

وجّه الدكتور شريف فاروق باستمرار تشغيل منافذ التجزئة وفروع "كاري أون" خلال وقفة عرفات وأيام عيد الأضحى، إلى جانب استمرار عمل فرعين جملة رئيسيين بعواصم المحافظات لتوفير السلع للمواطنين دون انقطاع.

كما شدد الوزير على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والأنشطة التموينية، مع تطبيق نظام النوبتجيات لضمان استمرار المتابعة والرقابة طوال أيام العيد.

وأكدت وزارة التموين تشكيل غرف عمليات مركزية وفرعية بديوان عام الوزارة والشركة القابضة والمديريات التموينية، للعمل على مدار الساعة خلال عيد الأضحى.

وأوضحت أن الغرف تتولى متابعة توافر السلع وانتظام العمل بالمنافذ، إلى جانب استقبال شكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع أي معوقات، مع استمرار المتابعة اليومية لضمان استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال موسم العيد.