أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، حصول طلاب الجامعة على مراكز متقدمة في فعاليات النسخة الثانية من هاكاثون Industry Innovators Hackathon v2 تحت شعار “الذكاء الاصطناعي يقود مستقبل الصناعة”، وذلك من خلال بروتوكول التعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” فرع بنها والمركز الجامعي للتطوير المهني بالجامعة، والذي نظمته كرياتيفا بنها بالشراكة مع Icealexandria.

ربط التعليم بسوق العمل

وأكد رئيس الجامعة أن مشاركة الطلاب في فعاليات الهاكاثون تأتي في إطار حرص الجامعة على ربط مخرجات التعليم بسوق العمل، وتشجيع الطلاب على تطوير مشروعات مبتكرة قابلة للتطبيق تسهم في خدمة المجتمع، وتعزز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال ومهارات وظائف المستقبل.

مشاركة واسعة وتأهل 24 فريقًا

من جانبها، قالت الدكتورة جيهان عبد الهادي إن الهاكاثون شهد مشاركة 56 فريقًا من مختلف الجامعات في المرحلة الأولى، تأهل منهم 24 فريقًا إلى المرحلة النهائية.

فريق Medicode يحصد المركز الأول

وحصل فريق Medicode على المركز الأول بقيمة جائزة بلغت 150 ألف جنيه، عن مشروع يهدف إلى تطوير نظام ذكي يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات الدقيقة لتحسين نسب نجاح عمليات الإخصاب المساعد وتقليل الاعتماد على التقييم اليدوي.

CyberGuard يفوز بالمركز الثالث

كما حصل فريق CyberGuard على المركز الثالث بقيمة جائزة بلغت 100 ألف جنيه، عن مشروع منصة ذكية متخصصة في الأمن السيبراني تعمل على اكتشاف الثغرات الأمنية وإصلاحها تلقائيًا “Auto-Fix”، بما يعزز سرعة وكفاءة التعامل مع التهديدات الإلكترونية.

GridX يحصد المركز الرابع

وفاز فريق GridX بالمركز الرابع بقيمة جائزة بلغت 75 ألف جنيه، عن مشروع يهدف إلى تصميم نظام ذكي لترتيب وتكديس المنتجات الصناعية آليًا، مع القدرة على التنبؤ بالأعطال قبل حدوثها لتحسين كفاءة الإنتاج وتقليل التوقفات المفاجئة.

دعم الابتكار والحلول الذكية

ويهدف هاكاثون Industry Innovators إلى دعم الأفكار المبتكرة والحلول التقنية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لتطوير مختلف القطاعات الصناعية، وتمكين الشباب من تحويل أفكارهم إلى حلول واقعية قابلة للتطبيق داخل سوق العمل، إلى جانب تشجيع المشاركين على تقديم نماذج أولية تسهم في حل المشكلات الصناعية ورفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة العمليات داخل المصانع والشركات.

مسارات متنوعة للهاكاثون

وتضمنت مسارات المشاركة في الهاكاثون لهذا العام عدة مجالات متخصصة، أبرزها الذكاء الاصطناعي في تطوير الأعمال والعمليات، والتصنيع الذكي والأتمتة الصناعية، وإنترنت الأشياء والمصانع الذكية، وتحسين سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، والتحول الرقمي في القطاع الصناعي، والابتكار المفتوح لدعم الحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

جوائز بقيمة 600 ألف جنيه

وبلغت القيمة الإجمالية لجوائز الهاكاثون نحو 600 ألف جنيه مصري، حصلت الفرق الفائزة من جامعة بنها على 325 ألف جنيه، في تأكيد واضح على دعم الابتكار وريادة الأعمال التكنولوجية بين الشباب.