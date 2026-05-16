إعلان

كانت متجهة إلى ليبيا.. توقيف طائرة أوكرانية تحمل متفجرات في الكاريبي

كتب : وكالات

12:30 م 16/05/2026

توقيف طائرة أوكرانية تحمل متفجرات في الكاريبي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أوقفت سلطات ترينيداد وتوباغو طائرة أوكرانية كانت متجهة إلى ليبيا بشكل مؤقت، بعدما كشفت السلطات وجود متفجرات على متنها لم يتم الإعلان عنها وفق الإجراءات المعمول بها، قبل أن تسمح للطائرة بمواصلة رحلتها عقب استكمال التحقيقات.

وقالت السلطات الترينيدادية، الجمعة، إن الطائرة وصلت قادمة من جزر البهاما وهبطت الخميس في مطار بياركو بمدينة بورت أوف سبين بغرض التزود بالوقود، على أن تستكمل رحلتها لاحقاً إلى ليبيا مروراً بالرأس الأخضر، وهو ما أثار شكوك الأجهزة الأمنية.

وأوضح بيان صادر عن سلطات المطار أن عناصر قسم الهجرة اكتشفوا عند وصول الطائرة وجود متفجرات غير مصرح بها، رغم أن البروتوكولات الدولية تلزم بالإعلان عنها مسبقاً.
وأشار البيان إلى أنه تقرر التحفظ على الطائرة وطاقمها الأوكراني إلى حين انتهاء التحقيقات التي شاركت فيها جهات أمنية وطنية ودولية.

وأضافت السلطات أنه بعد تنفيذ عمليات بحث وتحقيق موسعة، تم منح الطائرة وطاقمها الإذن بمغادرة ترينيداد وتوباغو واستكمال رحلتهم.
وتُعرف ترينيداد وتوباغو، وهي أرخبيل صغير ناطق باللغة الإنجليزية يقع على بعد نحو عشرة كيلومترات من السواحل الفنزويلية، بأنها وجهة معروفة بمهرجاناتها وشواطئها، كما تُعرف أيضاً بكونها مركزاً لتهريب المخدرات.
ومنذ عام 2021، أعلنت السلطات حالة الطوارئ أربع مرات في البلاد بسبب قضايا مرتبطة بالجريمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

البحر الكاريبي طائرة أوكرانية جزر البهاما ليبيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تخفيضات 25%.. خطة التموين لاستقبال عيد الأضحى 2026
أخبار مصر

تخفيضات 25%.. خطة التموين لاستقبال عيد الأضحى 2026
نهائي الكونفدرالية.. خريطة طرق الوصول لإستاد القاهرة وقائمة المحظورات على
حوادث وقضايا

نهائي الكونفدرالية.. خريطة طرق الوصول لإستاد القاهرة وقائمة المحظورات على
رئيس الوزراء يكشف حقيقة نزع ملكية محلات الإيجار القديم
أخبار مصر

رئيس الوزراء يكشف حقيقة نزع ملكية محلات الإيجار القديم
شاهد مباراة الزمالك ببلاش.. 5 طرق لضبط قناة تايم سبورت الأرضية
رياضة محلية

شاهد مباراة الزمالك ببلاش.. 5 طرق لضبط قناة تايم سبورت الأرضية
فتح متاحف وزارة الثقافة مجانًا الإثنين المقبل - تفاصيل
أخبار مصر

فتح متاحف وزارة الثقافة مجانًا الإثنين المقبل - تفاصيل

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

شاهد مباراة الزمالك ببلاش.. 5 طرق لضبط قناة تايم سبورت الأرضية