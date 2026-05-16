كانت متجهة إلى ليبيا.. توقيف طائرة أوكرانية تحمل متفجرات في الكاريبي

أوقفت سلطات ترينيداد وتوباغو طائرة أوكرانية كانت متجهة إلى ليبيا بشكل مؤقت، بعدما كشفت السلطات وجود متفجرات على متنها لم يتم الإعلان عنها وفق الإجراءات المعمول بها، قبل أن تسمح للطائرة بمواصلة رحلتها عقب استكمال التحقيقات.

وقالت السلطات الترينيدادية، الجمعة، إن الطائرة وصلت قادمة من جزر البهاما وهبطت الخميس في مطار بياركو بمدينة بورت أوف سبين بغرض التزود بالوقود، على أن تستكمل رحلتها لاحقاً إلى ليبيا مروراً بالرأس الأخضر، وهو ما أثار شكوك الأجهزة الأمنية.

وأوضح بيان صادر عن سلطات المطار أن عناصر قسم الهجرة اكتشفوا عند وصول الطائرة وجود متفجرات غير مصرح بها، رغم أن البروتوكولات الدولية تلزم بالإعلان عنها مسبقاً.

وأشار البيان إلى أنه تقرر التحفظ على الطائرة وطاقمها الأوكراني إلى حين انتهاء التحقيقات التي شاركت فيها جهات أمنية وطنية ودولية.

وأضافت السلطات أنه بعد تنفيذ عمليات بحث وتحقيق موسعة، تم منح الطائرة وطاقمها الإذن بمغادرة ترينيداد وتوباغو واستكمال رحلتهم.

وتُعرف ترينيداد وتوباغو، وهي أرخبيل صغير ناطق باللغة الإنجليزية يقع على بعد نحو عشرة كيلومترات من السواحل الفنزويلية، بأنها وجهة معروفة بمهرجاناتها وشواطئها، كما تُعرف أيضاً بكونها مركزاً لتهريب المخدرات.

ومنذ عام 2021، أعلنت السلطات حالة الطوارئ أربع مرات في البلاد بسبب قضايا مرتبطة بالجريمة.