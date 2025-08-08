في واقعة غريبة ونادرة، أقبل عريس على تصرف صادم أثناء مراسم الزواج، لكن رد فعل العروس كان غير متوقع.

وبحسب nypost ، كان أندرو وريبيكا فيلدز يحتفلان بزفافهما في الريف الإنجليزي عندما أطلق العريس عن طريق الخطأ - نداءً من الماضي الرومانسي - حيث نطق باسم صديقته السابقة أثناء مراسم الزواج.

العروس ريبيكا، ولحسن الحظ، لم تغادر الحفلة، بل ضحكت ما أثار ضحك الضيوف، حتى العريس ضحك من الأمر، وتُظهر اللحظة، التي نُشرت على تطبيق تيك توك في 28 يوليو، العريس وهو يمسك بيدي عروسه: "سآخذك يا سارة (حبيبته السابقة)"، ليطلق ضحكة مكتومة.

لحسن الحظ، رأت ريبيكا الجانب الطريف من الأمر، وأوضحت: "اسم حبيبته السابقة سارة، لقد فهمت أنه كان متوترًا."

أنا أكثر انفتاحًا واجتماعية، تابعت ريبيكا. "أندي [اختصارًا لأندرو] أكثر انطوائيةً وعقلانيةً."

ومع ذلك، كان الخطأ جليًا، تذكرت قائلةً: "لم يُدرك حتى أنه أغفل اسم ريبيكا، أخبرته، فقال: أنا آسف جدًا، كنت متوترا جدًا، وضحكنا على ذلك".

وحصد منشور ريبيكا على تيك توك (@scalesfeathersandfur)، والذي يحمل عنوانًا ساخرًا "يا إلهي"، أكثر من 30 ألف مشاهدة - وانقسمت التعليقات بين التعاطف والانتقادات.

"للإنصاف، أعتقد أنه أخطأ في ترتيب أسماءها بسبب قلقه. يبدو أنه مفتون بها. تهانينا"، كتب أحد الاشخاص.

لم يقتنع آخرون بذلك: "يا إلهي، هذا مُريع. كنت سأغضب بشدة."

وصف أحد المستخدمين الأمر بأنه "افتقاد لحظة رومانسية". وأرجعه آخر إلى توتر يوم الزفاف: "تحدث مثل هذه الأمور عندما تكون متوترًا"، ووصفه أحدهم ببساطة بأنه "غير مقبول".

