تعرضت جامعة بارزة في العاصمة الإيرانية، طهران، للقصف مجددا في أحدث الغارات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل اليوم الجمعة.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم" بأنه تم تدمير معهد الأبحاث الطبية ومبنى المختبر في جامعة بهشتي بالكامل تقريبا جراء الهجوم الذي وقع في وقت سابق اليوم الجمعة، كما لحقت أضرار جسيمة أيضا بمبنى سكن الطلاب داخل الحرم الجامعي.

وأشارت وكالة تسنيم إلى أنه لم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية.

ووفقا لتقارير إيرانية، فإن هذا الهجوم هو الأحدث ضمن سلسلة هجمات استهدفت جامعات في طهران ومدن أخرى خلال الأسابيع الأخيرة.

وكانت الجامعة التقنية في أصفهان وجامعة العلوم والتكنولوجيا في طهران من بين الأهداف التي استهدفتها الهجمات الإسرائيلية – الأمريكية.