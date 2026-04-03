نجحت هنا جودة لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة، في تحقيق إنجاز تاريخي جديد بتأهلها إلى دور الثمانية في بطولة كأس العالم والمقامة في ماكاو خلال الفترة من 30 مارس إلى 5 أبريل الجاري.



وحققت هنا فوزاً مثيراً اليوم على حساب الفرنسية جيا نان يوان بنتيجة 4-3، في المواجهة التي استمرت نحو ساعة و15 دقيقة.



أبرز المعلومات عن هنا جودة



ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز المعلومات عن هنا جودة لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة:



ولدت في 12 ديسمبر 2007، وتلعب ضمن صفوف النادي الأهلي ومنتخب مصر.

أول لاعبة مصرية وعربية وإفريقية تتصدر التصنيف العالمي للناشئات تحت 15 عاماً.

حصدت لقب بطولة إفريقيا للسيدات كأصغر لاعبة في التاريخ.

حصلت على الميدالية البرونزية في بطولة العالم للناشئين.

أول لاعبة عربية وإفريقية تصل إلى ربع نهائي كأس العالم للكبار.

احتلت المركز 25 عالمياً في تصنيف السيدات، وهو أفضل ترتيب لها منذ بداية مسيرتها الدولية.

فازت مع الأهلي بـ4 ألقاب للبطولة الجمهورية للناشئات تحت 12 و15 و18 و21 عاماً، إلى جانب تصدرها التصنيف المحلي.

أول مشاركة دولية كانت في السويد بعمر 12 عاماً، وشاركت في معسكرات تدريبية هناك.

حققت بطولات عالمية للناشئات تحت 15 سنة أبرزها الميدالية البرونزية في تايلاند، الذهبية في تونس 2018، والمركز التاسع عالمياً في ترتيب السيدات.

توجت ببطولات دولية للزوجي ومنها ذهبية الزوجي في بطولة الدوحة الدولية للناشئين تحت 19 سنة (2023) مع اليابانية يونا أوجيو، والميدالية البرونزية في زوجي السيدات ببطولة العالم للناشئين والناشئات 2025 في رومانيا.

المواجهة المقبلة لـ هنا جودة في بطولة كأس العالم لتنس الطاولة

من المقرر أن تواجه هنا جودة في الدور المقبل الصينية سون ينج شا المصنفة الأولى عالمياً، دون تحديد موعد ويوم المباراة

والجدير بالذكر أن هنا حجزت مكانها في دور الـ16 بعد تصدرها مجموعتها، عقب الفوز على لاعبتين من ماكاو وتايوان.

