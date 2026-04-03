سقط بين الأسانسير والحائط.. مصرع طفل داخل عقار سكني بأسيوط

كتب : محمود عجمي

09:36 م 03/04/2026

مصرع طفل بعد سقوطه بين الأسانسير والحائط

لقي طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، يُدعى يزن، مصرعه اليوم الجمعة بعد سقوطه بين الأسانسير والحائط داخل أحد العقارات السكنية بمنطقة حي غرب مدينة أسيوط.

إخطار أمني وانتقال القوات

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بسقوط الطفل داخل العقار، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من قسم أول أسيوط برفقة قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث.

نقل الجثمان واستكمال الإجراءات القانونية

جرى نقل جثمان الطفل إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام تحت تصرف النيابة العامة، كما حرر محضر بالواقعة تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

حادث أسانسير أمن أسيوط مصرع طفل

