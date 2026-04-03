خبير: تصريحات ترامب المتناقضة تعكس محدودية القدرة العسكرية والدبلوماسية

كتب : حسن مرسي

09:37 م 03/04/2026

قال الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن التصريحات الأمريكية الصادرة عن الرئيس دونالد ترامب متناقضة بصورة كبيرة وغير مسؤولة، معتبرًا أن هذا التناقض دليل على محدودية القدرة العسكرية والدبلوماسية للولايات المتحدة.

وأضاف البرديسي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن تناقض التصريحات يؤكد أن أمريكا غير مكترثة بالاضطراب الأمني الذي تشهده دول الخليج والشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن غياب الأهداف الواضحة ينعكس في التخبط الذي يميز المواقف الأمريكية.

وأوضح أن هذا التخبط يجعل من الصعب التكهن بنتائج الحرب أو تحديد موعد انتهائها، في ظل حالة الغموض التي تسيطر على السياسة الأمريكية تجاه المنطقة.

وأشار إلى أن خفض التوتر يظل ممكناً فى حال توقفت الضربات، خاصة من الجانب الإسرائيلى ما قد يفتح المجال أمام تهدئة نسبية، متوقعاً أن تشهد المرحلة الأولى تصعيداً يعقبه احتمال احتواء خلال الأسابيع التالية.

