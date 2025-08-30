20 صورة لأجمل وأفخم 6 مولات في العالم.. فاخرة وساحرة

كتبت- أسماء مرسي:

حول العالم، تتنافس المولات الكبرى لتقديم تجربة استثنائية وغير تقليدية للزوار، من خلال تصاميم معمارية مبهرة، والمرافق الترفيهية.

في هذا السياق، إليكم أفخم وأجمل 6 مولات في العالم، وفقا لموقع "tripzilla".

دبي مول، الإمارات العربية المتحدة

دبي مول أحد أكبر مراكز التسوق في العالم، ويتميز باتصاله ببرج خليفة، أطول مبنى في العالم، كما يضم أكثر من 1200 متجر، بالإضافة إلى حديقة واسعة وحوض أسماك ضخم.

مول ويست إدمونتون مول، كندا

أحد أكبر المراكز التجارية في العالم، ويضم أكثر من 800 متجر، ويشتهر بحديقة الألعاب المائية "وورلد ووتر بارك" التي تتيح ركوب الأمواج، ومدينة الملاهي الداخلية "جالاكسي لاند"، فضلا عن، يمكن للزوار أيضا الاستمتاع بالتجديف في بحيرة المول.

مول سنترال وورلد، تايلاند

يقع سنترال وورلد في بانكوك وهو أحد أكبر مراكز التسوق في العالم، ويحتوي على أكثر من 500 متجر.

ويقدم خيارات تسوق فاخرة ومطاعم متنوعة، ويضم فندق "سنتارا جراند".

مول علاء موانا، هاواي

أكبر مركز تسوق في بانكوك يضم أكثر من 500 متجر على 8 طوابق، بالإضافة إلى مطاعم فاخرة، فندق خمس نجوم، منتجعات صحية، وصالات رياضية.

مول جاليريا فيتوريو إيمانويل الثاني، إيطاليا

مول تاريخي فاخر يعرض علامات مثل جوتشي وبرادا ولويس فيتون، ويتميز بسقف زجاجي مميز ومقهى كلاسيكي.

مول أمريكا، الولايات المتحدة

يستقبل "مول أمريكا" في مينيسوتا أكثر من 40 مليون زائر سنويا، ويضم أكثر من 520 متجرا و60 مطعما ومن أبرز معالمه الترفيهية "عالم نيكلوديون" الذي يحتوي على 27 لعبة، ونفق مائي.