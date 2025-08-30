إعلان

20 صورة لأجمل وأفخم 6 مولات في العالم.. فاخرة وساحرة

11:13 ص السبت 30 أغسطس 2025
  
  
    يستقبل مول أمريكا في مينيسوتا أكثر من 40 مليون زائر سنويا_18
  
    مول ويست_17
  
    مول ويست إدمونتون مول، كندا_15
  
    مول علاء موانا، هاواي_14
  
    مول ويست إدمونتون_16
  
    مول علاء موانا الشهير_12
  
    مول سنترال_11
  
    مول سنترال وورلد،_10
  
    مول سنترال وورلد، تايلاند_9
  
    يشتهر بحديقة الألعاب المائية وورلد ووتر بارك_19
  
    مول جاليريا فيتوريو، إيطاليا_7
  
    مول جاليريا فيتوريو_6
  
    مول جاليريا فيتوريو إيمانويل الثاني، إيطاليا_5
  
    مول أمريكا_4
  
    مول أمريكا ، الولايات المتحدة_3
  
    معلومات عن مول علاء موانا_2
  
    أحد أكبر المراكز التجارية في العالم_1
  
    مول جاليريا_8
  
    مول علاء موانا_13
كتبت- أسماء مرسي:
حول العالم، تتنافس المولات الكبرى لتقديم تجربة استثنائية وغير تقليدية للزوار، من خلال تصاميم معمارية مبهرة، والمرافق الترفيهية.

في هذا السياق، إليكم أفخم وأجمل 6 مولات في العالم، وفقا لموقع "tripzilla".

دبي مول، الإمارات العربية المتحدة
دبي مول أحد أكبر مراكز التسوق في العالم، ويتميز باتصاله ببرج خليفة، أطول مبنى في العالم، كما يضم أكثر من 1200 متجر، بالإضافة إلى حديقة واسعة وحوض أسماك ضخم.

مول ويست إدمونتون مول، كندا
أحد أكبر المراكز التجارية في العالم، ويضم أكثر من 800 متجر، ويشتهر بحديقة الألعاب المائية "وورلد ووتر بارك" التي تتيح ركوب الأمواج، ومدينة الملاهي الداخلية "جالاكسي لاند"، فضلا عن، يمكن للزوار أيضا الاستمتاع بالتجديف في بحيرة المول.

مول سنترال وورلد، تايلاند
يقع سنترال وورلد في بانكوك وهو أحد أكبر مراكز التسوق في العالم، ويحتوي على أكثر من 500 متجر.
ويقدم خيارات تسوق فاخرة ومطاعم متنوعة، ويضم فندق "سنتارا جراند".

مول علاء موانا، هاواي
أكبر مركز تسوق في بانكوك يضم أكثر من 500 متجر على 8 طوابق، بالإضافة إلى مطاعم فاخرة، فندق خمس نجوم، منتجعات صحية، وصالات رياضية.

مول جاليريا فيتوريو إيمانويل الثاني، إيطاليا
مول تاريخي فاخر يعرض علامات مثل جوتشي وبرادا ولويس فيتون، ويتميز بسقف زجاجي مميز ومقهى كلاسيكي.

مول أمريكا، الولايات المتحدة
يستقبل "مول أمريكا" في مينيسوتا أكثر من 40 مليون زائر سنويا، ويضم أكثر من 520 متجرا و60 مطعما ومن أبرز معالمه الترفيهية "عالم نيكلوديون" الذي يحتوي على 27 لعبة، ونفق مائي.

مولات المولات الكبرى
فيديو قد يعجبك:



