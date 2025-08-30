أخطر 3 كائنات على وجه الأرض.. أحدها يبدو وديعا

كتبت- أسماء العمدة:

قد يظن البعض أن الحيوانات المفترسة تقتصر على الأسود والتماسيح وأسماك القرش، لكن الحقيقة أن هناك كائنات أخرى أكثر فتكًا وخطورة على حياة الإنسان، بعضها لا يخطر على بالك، مثل حشرات صغيرة أو حتى حيوانات يُنظر إليها كرموز للوداعة، وفقًا لموقع timesofindia.

الفيل الأفريقي

يُعدّ الفيل الإفريقي أكبر الحيوانات البرية في العالم، إذ يصل وزنه إلى أكثر من 12 ألف كيلوجرام، ورغم الصورة الذهنية عنه كحيوان مسالم، إلا أن الحقيقة مختلفة؛ فقد تسبب خلال السنوات الأخيرة في وفاة ما لا يقل عن 500 شخص حول العالم، وذلك باستخدام أنيابه الحادة أو عن طريق دهس ضحاياه حتى الموت.

البعوض

قد يبدو غير ضار، لكن البعوض يُعتبر الكائن الأخطر على حياة البشر، خطورته تكمن في قدرته على نقل الأمراض القاتلة أثناء امتصاصه للدم، مثل الملاريا والحمى الصفراء وحمى الضنك، ما يجعله مسؤولًا عن مئات الآلاف من الوفيات سنويًا حول العالم.

العنكبوت البرازيلي

حجز العنكبوت البرازيلي لنفسه مكانًا في موسوعة "جينيس" كواحد من أخطر الكائنات السامة على الإطلاق، الأخطر أنه لا يعيش فقط في الغابات، بل قد يتسلل إلى البيوت أو يختبئ أسفل السيارات، ليصبح تهديدًا مباشرًا للبشر في حياتهم اليومية، لدغته قد تكون قاتلة خلال ساعات قليلة إن لم يُتدارك الأمر بالعلاج السريع.

