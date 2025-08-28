بعد القبض عليها.. 16 صورة ومعلومات عن "التيك توكر" بسنت محمد

كتبت- أسماء مرسي:

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على التيك توكر بسنت محمد، بعد اتهامات بنشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظا خارجة وحركات استعرضية والرقص بملابس خادشة للحياء.

فيما يلي أبرز المعلومات المتوفرة عن بسنت محمد، وفقا لحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي:

بسنت محمد، تيك توكر وصانعة محتوى على تيك توك وإنستجرام.

تعد من أبرز الشخصيات المثيرة للجدل على السوشيال ميديا.

تشتهر بسنت بنشر مقاطع جريئة تتضمن رقصا وملابس ملفتة.

تحظى بسنت بشعبية كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

يتابعها على صفحتها بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" أكثر من 2.4 مليون متابع.

تمتلك قاعدة جماهيرية على تطبيق "تيك توك"، يصل عدد متابعيها 7 ملايين.

حصدت فيديوهاتها مئات الملايين من المشاهدات.

