فيديو - ظهور نادر لطفلة ميجان ماركل.. ومفاجأة من الأمير هاري

كتب – سيد متولي

نشرت ميجان ماركل، دوقة ساسكس، البالغة من العمر 44 عامًا، فيديو جديدًا على حسابها على إنستجرام، تظهر فيه ابنتها، في حدث نادر.

ميجان والأمير هاري هما والدا ابنتهما الأميرة ليليبت، البالغة من العمر 4 سنوات، وابنهما الأمير آرتشي ، البالغ من العمر 6 سنوات.

وكتبت ميجان على الفيديو مع رمز تعبيري للدموع: "مفاجأة صباحية من زوجي".

وفي مقطع الفيديو السريع، الذي يبدو أنه تم تصويره في مطبخ منزل العائلة في مونتيسيتو، قامت الأميرة ليليبيت بتقبيل صورة كبيرة الحجم باللونين الأبيض والأسود، والتي كانت مربوطة بشريط، بحسب مجلة بيبول.

الصورة كانت لميجان وكلب العائلة الراحل، جاي، الذي أعلنت ميجان وفاته في يناير.

وظهر الأمير آرتشي والأميرة ليليبت في فيديو ميجان المؤثر لتكريم كلبها، وقد أكدت قبلة ليلي في الصورة مدى أهمية الحيوان بالنسبة لها.

كانت أحدث قصص Instagram الخاصة بـ دوقة ساسكس والتي شاركت فيها ليلي مخصصة لأغنية "My Guy" لماري ويلز، واقتربت الكاميرا لإلقاء نظرة عن قرب على صورة ميجان وجاي، الذي تبنته في عام 2015 بعد إنقاذ الكلب من ملجأ للقتل في كنتاكي.

والمفاجأة من زوجها تمثلت في، أن الأمير هاري، البالغ من العمر 40 عامًا، أهدى زوجته الهدية في يومٍ كان له معنى خاص بالنسبة لها، وهو 26 أغسطس.

ويعتبر 26 أغسطس اليوم العالمي للكلاب، وهو أيضًا موعد العرض الأول للموسم الثاني من مسلسل ميجان ماركل"مع حبي، ميجان" على نتفليكس.

كما أطلقت ميجان منتجات جديدة من علامتها التجارية "كما هو الحال دائمًا"، بما في ذلك مربى برتقال جديد.