إعلان

فيديو - ظهور نادر لطفلة ميجان ماركل.. ومفاجأة من الأمير هاري

02:00 م الخميس 28 أغسطس 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    ظهور نادر لطفلة ميجان ماركل
  • عرض 3 صورة
    ظهور نادر لطفلة ميجان ماركل
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب – سيد متولي

نشرت ميجان ماركل، دوقة ساسكس، البالغة من العمر 44 عامًا، فيديو جديدًا على حسابها على إنستجرام، تظهر فيه ابنتها، في حدث نادر.

ميجان والأمير هاري هما والدا ابنتهما الأميرة ليليبت، البالغة من العمر 4 سنوات، وابنهما الأمير آرتشي ، البالغ من العمر 6 سنوات.

وكتبت ميجان على الفيديو مع رمز تعبيري للدموع: "مفاجأة صباحية من زوجي".

وفي مقطع الفيديو السريع، الذي يبدو أنه تم تصويره في مطبخ منزل العائلة في مونتيسيتو، قامت الأميرة ليليبيت بتقبيل صورة كبيرة الحجم باللونين الأبيض والأسود، والتي كانت مربوطة بشريط، بحسب مجلة بيبول.

الصورة كانت لميجان وكلب العائلة الراحل، جاي، الذي أعلنت ميجان وفاته في يناير.

وظهر الأمير آرتشي والأميرة ليليبت في فيديو ميجان المؤثر لتكريم كلبها، وقد أكدت قبلة ليلي في الصورة مدى أهمية الحيوان بالنسبة لها.

كانت أحدث قصص Instagram الخاصة بـ دوقة ساسكس والتي شاركت فيها ليلي مخصصة لأغنية "My Guy" لماري ويلز، واقتربت الكاميرا لإلقاء نظرة عن قرب على صورة ميجان وجاي، الذي تبنته في عام 2015 بعد إنقاذ الكلب من ملجأ للقتل في كنتاكي.

والمفاجأة من زوجها تمثلت في، أن الأمير هاري، البالغ من العمر 40 عامًا، أهدى زوجته الهدية في يومٍ كان له معنى خاص بالنسبة لها، وهو 26 أغسطس.

ويعتبر 26 أغسطس اليوم العالمي للكلاب، وهو أيضًا موعد العرض الأول للموسم الثاني من مسلسل ميجان ماركل"مع حبي، ميجان" على نتفليكس.

كما أطلقت ميجان منتجات جديدة من علامتها التجارية "كما هو الحال دائمًا"، بما في ذلك مربى برتقال جديد.

ظهور نادر لطفلة ميجان ماركل منوعات علاقات ميجان ماركل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
أبواب الرزق تُفتح.. 4 أبراج الحظ والفلوس هتجري وراهم

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحرش بها في مقابر الإمام الشافعي.. القبض على سائق تعدى على أجنبية بالقاهرة
بعد الجدل وتحويله للتحقيق.. طبيب تكميم معدة "طفلة" يحذف الفيديو
لغز الأبواب.. اختفاء باب المقبرة وسر الأحرف الثلاثة