تعود لعصر الديناصورات.. شجرة تنتج بذورا بقيمة ربع مليون جنيه (صور)

كتب - سيد متولي

أنتجت شجرة نادرة يملكها زوجان متقاعدان بذورًا لأول مرة على الإطلاق، بلغت قيمتها أكثر من 6716 دولارًا، أكثر من ربع مليون جنيه مصري.

وبحسب نيويورك بوست، اشترى باميلا وأليستير تومسون، وكلاهما يبلغ من العمر 75 عامًا، شجرة صنوبر وليمي مقابل 94 دولارًا فقط في عام 2010 عندما كانت شتلة صغيرة بعد اكتشافهما أن الديناصورات كانت تتغذى على ثمارها، وزرعوها في حديقتهم في ويشينفورد، ووركس، وأنتجت هذا الأسبوع بذورًا لأول مرة، والتي تصل قيمتها إلى 13 دولارًا لكل منها.

إذا أنتج كل مخروط مئات البذور، فقد يتمكن الزوجان من جمع عشرات الآلاف من الدولارات في السنوات القادمة.

وقال جراح العمود الفقري المتقاعد أليستير: "هذا يثبت بالفعل أن المال يمكن أن تجنيه من الأشجار".

يعود تاريخ أشجار الصنوبر الوليمي - الملقبة بأشجار الديناصورات - إلى أكثر من 90 مليون عام، وكان يُعتقد أنها انقرضت مع انقراض الديناصور ريكس.

ولكن تم اكتشاف مجموعة من الأشجار الصنوبرية التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ في عام 1994، على بعد 125 ميلاً إلى الغرب من سيدني، أستراليا.

وقد تم بيع الشتلات في جميع أنحاء العالم، وقام باميلا وأليستير بإعادة زراعة واحدة منها، دفع الزوجان 94 دولارًا مقابل شتلة يبلغ ارتفاعها 18 بوصة، وزرعوها في حديقتهم، وبعد سنوات من الرعاية، أصبح ارتفاعها الآن أكثر من 13 قدمًا.

وأصيبت ضابطة الشرطة المتقاعدة باميلا، بالذهول عندما اكتشفت أن الشجرة النادرة تؤتي ثمارها لأول مرة على الإطلاق في أبريل.

هذا الأسبوع، اكتشفت أن خمسة مخاريط كبيرة أنتجت كل منها ما يقرب من 100 بذرة، مع وجود المزيد من البذور التي لم تزهر بعد، وتأمل الآن أن يتم زراعة البذور في جميع أنحاء المملكة المتحدة لحماية الأنواع المهددة بالانقراض.

قالت باميلا: "لقد كنت أراقب مخروطًا أنثى منذ فترة طويلة، حيث نصحني الناس بأنهم عادةً ما يسقطون بذورهم في أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر، لقد كان هذا العام جافًا بشكل غير عادي، قبل بضعة أيام، وصلت إلى مخروط أنثوي وسقطت البذور كلها في يدي المجوفتين عندما لمستها، كان من المثير جمع البذور من مثل هذه الشجرة القديمة التي عاشت عندما كانت الديناصورات تتجول - سأحاول بالتأكيد إنبات البذور من شجرة مهددة بالانقراض بشدة".

وأضافت: "لدينا حوالي خمسة مخاريط كبيرة أنتجت كل منها حوالي مائة بذرة كبيرة، بعض المخاريط الأخرى أصغر حجمًا، كل منها بحجم كرة الجولف، ولست متأكدة من أنها ستنتج بذورًا هذا العام، ولكن من الممكن أن تفعل ذلك العام المقبل، سيكون من الرائع أن نرى عدد البذور التي يمكننا إنتاجها، ولكنني فوجئت بالأعداد حتى الآن هذا العام."

ويأمل الزوجان، اللذان لديهما ثلاثة أحفاد، في جمع آلاف الدولارات للأعمال الخيرية من خلال بيع البذور في عبوات صغيرة.

وأضافت باميلا: "رأيت شجرة صغيرة معروضة للبيع بأكثر من 1343 دولارًا، وهو ما يظهر مدى ندرتها، نخطط لتعبئة البذور في حزم من خمس أو ست بذور وبيعها عبر الإنترنت مقابل 7 دولارات، أي حوالي دولار واحد للبذرة".

لقد رأينا بعض تجار التجزئة عبر الإنترنت يبيعونها بأكثر من ذلك بكثير، ولكننا نريد أن نجعلها في متناول الناس بالإضافة إلى جمع الأموال للأعمال الخيرية.