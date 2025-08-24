أثارا الجدل بسبب محتواهما.. معلومات وصور عن اليوتيوبرز"حمدي ووفاء"

كتبت- شيماء مرسي

أثار اليوتيوبر حمدي وزوجته وفاء حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد بعد أن أعلنا الثنائي عن قرار تشفير محتواهما وتقديمه مقابل اشتراك شهري.

وفي هذا الصدد، نستعرض لكم في هذا التقرير أبرز معلومات عن اليوتيوبر حمدي وزوجته وفاء، وفقا لحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

-اسمه حمدي جابر.

-تخرج حمدي من كلية الهندسة.

-ترك مهنة الهندسة ليعمل في مجال صناعة المحتوى.

-يبلغ حمدي من العمر 38 عاما.

-اكتسب الزوجان شهرة واسعة على السوشيال ميديا.

-نالت فيديوهاتهم إعجاب الكثير من متابعيهم.

-يحرص الثنائي على مشاركة يومياتهم مع أبنائهم وتفاصيل حياتهم دائما على مواقع التواصل الاجتماعي.

-لدى اليوتيوبر حمدي ووفاء 5 أبناء.

-لديهم مطعم للأكل الشرقي أطلقوا عليه إسم "حمدي ووفاء".

-أهدى حمدي وفاء في عيد ميلادها سيارة فخمة، تعبيرا عن حبه لها.

-يتابعهم على صفحتهما بموقع "فيسبوك" أكثر من 5000 آلاف متابع.

-يتابع حمدي على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" أكثر من مليون متابع.

-يصل عدد المشتركين في قناة حمدي ووفاء على قناتهم بموقع "يوتيوب" أكثر من 9 مليون متابع.