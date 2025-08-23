قاد شاحنة مشتعلة.. شاب ينقذ العشرات من انفجار محطة وقود (فيديو)

كتب - سيد متولي

بشجاعة وسرعة بديهة، أنقذ الشاب السعودي ماهر فهد الدلبحي، العشرات من موت محقق، بعدما اندلع حريق مفاجئ في شاحنة محملة بالعلف داخل محطة وقود في محافظة الدوادمي التابعة لمنطقة الرياض السعودية.

وبحسب وسائل إعلام سعودية، قفز الشاب إلى الشاحنة المشتعلة بالنيران وقادها بعيدا عن خزانات الوقود، في لحظات اتسم فيها بالشجاعة وتحمل المسؤولية.

وقال الشاب: "كنت في طريقي إلى قريتي الصالحية، وتوقفت عند متجر قريب من محطة الوقود، وفجأة شاهدت النار تلتهم شاحنة محملة بكميات كبيرة من العلف بعدما تركها سائقها وسط المحطة عاجزا عن إطفائها".

وتابع أن الوضع كان حرجا، فالنيران تقترب من خزانات الوقود، والوقت يمر بسرعة، فيما يقف الموجودون في حالة ذعر.

وأشار إلى أنه لم يفكر إلا في إنقاذ المحطة والأشخاص الموجودين، ليصعد إلى الشاحنة المشتعلة ويقودها بسرعة إلى مكان بعيد عن خزانات الوقود، لكنه أصيب بحروق من الدرجة الأولى والثانية طالت وجهه ورأسه وأطرافه.

ونُقل الشاب على وجه السرعة إلى مدينة الملك سعود الطبية في الرياض، حيث تلقى الرعاية تحت إشراف فرق طبية متخصصة.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشجاعة الدلبحي، واعتبره كثيرون مثالا للتضحية والشجاعة، إذ وضع حياته في مواجهة النيران من أجل إنقاذ الآخرين ومنع وقوع انفجار داخل محطة الوقود.

