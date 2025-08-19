كتب - محمود عبده:

في خطوة غير مسبوقة، أثارت حديقة حيوانات ألبورج في شمال الدنمارك جدلا واسعا بعد دعوتها العلنية للسكان المحليين بالتبرع بالحيوانات الأليفة الصغيرة مثل الأرانب والدجاج، لتستخدم كغذاء حي أو مذبوح للحيوانات المفترسة داخل الحديقة، وعلى رأسها الأسود.

خطوة غريبة تثير الجدل

ووصفت إدارة الحديقة هذا التوجه بأنه جزء من الالتزام بالنزاهة المهنية، مشيرة إلى أن الهدف هو الحفاظ على السلوك الطبيعي للحيوانات المفترسة التي تحتاج إلى طعام يشبه ما تتناوله في البرية، وفقا لموقع "سكاي نيوز".

وأوضحت الحديقة أن عملية القتل ستنفذ على يد فريق مدرب ومختص بطريقة رحيمة، لتقدم الحيوانات الأليفة كغذاء للحيوانات المفترسة.

وأضافت الإدارة في منشورها على فيسبوك: "إذا كنت مضطرا للتخلي عن حيوانك، فكر في التبرع به لنا بدلا من التخلص منه بطرق أخرى.. بهذه الطريقة، لا يهدر شيء".

انتقادات عبر الإنترنت

وقد قوبلت هذه الخطوة بانتقادات حادة عبر الإنترنت، خاصة من محبي الحيوانات الأليفة، الذين رأوا في الدعوة نوعا من الاعتداء الصادم على الحيوانات المنزلية، معتبرين أن مجرد تصور أن أرنبا أليفا قضى سنوات في منزل دافئ، قد يقدم لاحقا كغذاء لأسد، هو أمر يصعب قبوله.