"محمد" في الصدارة.. أبرز الأسماء العربية بين مواليد بريطانيا 2024

كتب - محمود عبده:

سجل اسم "يحيى" حضورا ملحوظا ضمن قائمة الأسماء الذكورية الأكثر شعبية في المملكة المتحدة لعام 2024، إذ تقدم 33 مركزا دفعة واحدة ليحل في المرتبة الـ93 ضمن قائمة الأسماء المئة الأولى، وفقا لصحيفة "ذا جويش كرونيكال".

وأظهرت الإحصاءات أن 583 مولودا ذكرا في بريطانيا حملوا اسم "يحيى" خلال عام 2023، ما أسهم في رفع ترتيبه بشكل لافت مقارنة بالأعوام السابقة.

وبحسب "ديلي ميل" فإن الاسم يطابق اسم القيادي السابق في حركة "حماس"، يحيى السنوار، الذي يتولى قيادة العمليات في قطاع غزة منذ عام 2017، ويعد أحد أبرز المخططين لهجمات 7 أكتوبر 2023.

ورغم عدم وجود مؤشرات واضحة على وجود صلة مباشرة بين ارتفاع شعبية الاسم ودلالات سياسية أو رمزية مرتبطة بالسنوار، إلا أن البيانات المعلنة استندت إلى مواليد بداية عام 2024، أي بعد قرابة شهرين من الهجمات التي أثارت جدلا دوليا واسعا.