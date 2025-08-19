"محمد" في الصدارة.. أبرز الأسماء العربية بين مواليد بريطانيا 2024
08:00 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025
كتب - محمود عبده:
سجل اسم "يحيى" حضورا ملحوظا ضمن قائمة الأسماء الذكورية الأكثر شعبية في المملكة المتحدة لعام 2024، إذ تقدم 33 مركزا دفعة واحدة ليحل في المرتبة الـ93 ضمن قائمة الأسماء المئة الأولى، وفقا لصحيفة "ذا جويش كرونيكال".
وأظهرت الإحصاءات أن 583 مولودا ذكرا في بريطانيا حملوا اسم "يحيى" خلال عام 2023، ما أسهم في رفع ترتيبه بشكل لافت مقارنة بالأعوام السابقة.
وبحسب "ديلي ميل" فإن الاسم يطابق اسم القيادي السابق في حركة "حماس"، يحيى السنوار، الذي يتولى قيادة العمليات في قطاع غزة منذ عام 2017، ويعد أحد أبرز المخططين لهجمات 7 أكتوبر 2023.
ورغم عدم وجود مؤشرات واضحة على وجود صلة مباشرة بين ارتفاع شعبية الاسم ودلالات سياسية أو رمزية مرتبطة بالسنوار، إلا أن البيانات المعلنة استندت إلى مواليد بداية عام 2024، أي بعد قرابة شهرين من الهجمات التي أثارت جدلا دوليا واسعا.
وفي سياق متصل، أشارت شبكة سكاي نيوز إلى أن اسم "محمد" حافظ على صدارته كأكثر أسماء المواليد الذكور شيوعا في إنجلترا وويلز للعام الثاني على التوالي، تلاه "نوح" في المركز الثاني، ثم "أوليفر" ثالثا، وهي نفس المراكز التي سجلتها الأسماء الثلاثة في عام 2023.
أما على صعيد الإناث، فقد احتفظ كل من "أوليفيا" و"أميليا" بموقعيهما في صدارة الأسماء الأكثر شيوعا للعام الثالث على التوالي، في حين خرج اسم "إيسلا" من المراتب الأولى ليحل مكانه اسم "ليلى".
