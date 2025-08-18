بعد حريق مستشفى حلوان العام.. استشاري يكشف الدوافع النفسية للممرضة

كتبت- أسماء مرسي:

شهدت مستشفى حلوان العام واقعة صادمة، حيث أقدمت إحدى الممرضات على إشعال النيران عمدا، داخل غرف وحدة العناية المركزة بمستشفى

في هذا الصدد، أوضحت الدكتورة إيمان عبدالله محمد، استشاري العلاج النفسي والأسري، أن هناك العديد من العوامل التي تدفع شخصا ما للقيام بسلوك مدمر من هذا النوع.

دوافع نفسية وانفعالية

أشارت "استشاري العلاج النفسي والأسري" لـ"مصراوي" أن إشعال النار وسيلة يلجأ إليها البعض للتعبير عن ضغوط نفسية شديدة، أو شعور عميق بالقهر والعجز.

وأضافت أن هذا التصرف يُمثل نوعا من التفريغ الانفعالي للطاقة السلبية، أو رغبة في الانتقام من بيئة العمل، سواء من الإدارة أو الزملاء، ويظهر هذا السلوك العدواني لدى الأشخاص ذوي الطبع الاندفاعي.

التراكم النفسي

التكرار المستمر لكلمة "حاضر" رغم عدم الاقتناع قد يكون سببا مباشرا للانفجار، عندما تُجبر نفسيا على الخضوع دون تعبير أو رفض، فإن هذا الكبت يولد سلوكا مدمرا.

الاحتراق الوظيفي

بيئة العمل الضاغطة والمليئة بالصراعات وعدم تقدير الجهود من الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى ما يُعرف بـ الاحتراق الوظيفي، هذا الإرهاق النفسي يجعل الشخص يفقد الشعور بقيمة عمله ويشعر بالضياع، ما يدفعه إلى سلوكيات مدمرة كرد فعل على الإحساس بالعجز وفقدان السيطرة.

اضطرابات نفسية

أشارت الطبية إلى أن من المحتمل أن تكون الممرضة تعاني من اضطرابات نفسية مثل الاكتئاب الشديد أو مرض الذهان، حيث يعاني الشخص من هلاوس تجعله يتخيل وجود خطر أو شخص يحاول إيذائه، ما يدفعه إلى إشعال النار كوسيلة للدفاع عن نفسه والتخلص من هذه الأوهام.

ظروف العمل

الظروف القاسية لمهنة التمريض، مثل ساعات العمل الطويلة، والضغوط المستمرة، ونقص الدعم من قبل الإدارة، عوامل أساسية تزيد من احتمالية حدوث مثل هذه السلوكيات، بالإضافة إلى ذلك، فإن التعرض للتنمر أو الإهانة من قبل الأطباء أو الزملاء يزيد من شعور الممرضة بالقهر والرغبة في الانتقام.

سلوك عدواني اندفاعي

إذا كانت الشخصية بطبيعتها سلبية أو عدوانية، فإن ردود أفعالها عادة ما تكون اندفاعية وغير مدروسة، هذا النوع من الشخصيات لا يتحمل الضغوط جيدا، وينفجر بشكل مفاجئ.

