ظهر ببدلة من الألماس في زفاف نجله.. من هو علي الدكروري؟

05:00 م الإثنين 18 أغسطس 2025
    رجل الأعمال الملياردير علي الدكروري يثير الجدل بساعة فاخرة
    ساعة أنيقة مصنوعة من الذهب الأبيض
    ساعة تحتوي على 31 حجرا كريما صناعيا
    ارتدى علي الدكروري بدلة مرصعة بالألماس
    ساعة طراز چي ام تي ماستر ٢
    ساعة فاخرة من ماركة رولكس
    سعر ساعة رولكس
    علي الدكروري في حفل زفاف نجله
    علي الدكروري
    مصنوع من الذهب الأبيض
    يتابعه حوالي 6.2 مليون شخص على إنستجرام
    ساعة رولكس وتعمل بنظام حركة أوتوماتيكي
كتبت- أسماء مرسي:

تصدر اسم الملياردير المصري علي الدكروري مؤخرا "التريند" ومحركات البحث، بعد ظهور ملفت خلال حفل زفاف نجله أحمد، الذي أقيم في أحد أفخم فنادق القاهرة، حيث جذب الأنظار بإطلالته الفاخرة.

خطف علي الأنظار ببدلة مرصعة بقطع الألماس اللامع، بالإضافة إلى، ارتدى ساعة فاخرة من ماركة رولكس، طراز "چي إم تي ماستر ٢" ذات مقاس 40 ملم، وتعمل بنظام حركة أوتوماتيكي.

تتميز الساعة بجسم مصنوع من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطا، مع إطار مرصع بأحجار الباجيت، وقرص مزين بالألماس، وأساور من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطا كلها مرصعة بالكامل بالألماس.

وتحتوي على 31 حجرا كريما صناعيا، وتقدر قيمتها بحوالي 507,350 دولار أمريكي، أي ما يعادل "24,505,005 مليون جنيه مصري".

فيما يلي، إليكم أبرز المعلومات عن علي الدكروري، وفقا لصفحته على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام":

رجل أعمال مصري وعالمي.

مؤسس شركة "CTrustGlobal" المتخصصة في برامج الهجرة والجنسية عن طريق الاستثمار، ومقرها الرئيسي في أونتاريو.

حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة.

خبير في مجال الهجرة وبرامج المواطنة العالمية.

شغوف بمساعدة الأفراد والعائلات لتحقيق حلمهم في الحصول على الجنسية الثانية.

يحظى بمتابعة كبيرة على صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، حيث يتابعه حوالي 6.2 مليون شخص.

علي الدكروري حفل زفاف الألماس
