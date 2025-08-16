3 أشياء سامة في غرفة نومك يجب التخلص منها على الفور

كتبت: رودينا ضوه

رغم أن غرفة النوم هي المكان الذي يفترض أن يمنحنا الهدوء والراحة، إلا أنها قد تحتوي على مصادر خفية للسموم تضر بصحتنا دون أن نشعر، طبيب كشف مؤخرًا عن 3 أشياء شائعة في غرف النوم يمكن أن تطلق مواد ضارة أو تسبب مشاكل صحية مع الوقت، محذرًا من خطورتها ومؤكدًا أن التخلص منها فورًا خطوة ضرورية للحفاظ على بيئة نوم نظيفة وآمنة.

الوسائد القديمة

إذا كنت ممن اعتادوا على الاحتفاظ بالأشياء القديمة، فربما حان الوقت لإعادة النظر في ذلك، فالوسائد القديمة قد تتراكم عليها عث الغبار، والعرق، وخلايا الجلد الميتة، ومسببات الحساسية مع مرور الوقت، كل هذا قد يضر ببشرتك، وجيوب الأنفية، ونومك، ينصح الدكتور سيثي باستبدال الوسائد كل سنة أو سنتين، وفقًا لموقع timesofindia.

ولكن الوسائد تفقد نظافتها بعد بضع سنوات، يمكنك أيضًا استخدام وسائد مضادة للحساسية أو ذات أغطية قابلة للإزالة والغسل لتحسين صحة نومك.

معطرات الجو الاصطناعية

قد تشكل معطرات الجو الاصطناعية، التي نستخدمها للحفاظ على رائحة غرف النوم لطيفة، مخاطر صحية خطيرة، تحتوي معظم معطرات الجو على الفثالات، وهي مواد كيميائية مرتبطة بالأضرار التناسلية والربو والاضطرابات الهرمونية، إنها تطلق "مركبات عضوية متطايرة"، والتي يمكن أن تسبب مشاكل في الجهاز التنفسي والصداع، على الرغم من أن معظمنا يعتقد أن معطرات الجو غير ضارة، إلا أنها ليست كذلك، إلى جانب الرائحة اللطيفة، قد ترش سمومًا في غرف نومك، إذن، ماذا يفعل المرء؟ يمكنك اللجوء إلى بدائل طبيعية مثل موزعات الزيوت العطرية أو التهوية لتحسين جودة الهواء.

المراتب البالية

ليس من الحكمة أبدًا الاعتماد على مراتب قديمة، فمجرد شعورك بالالتزام بشراء واحدة جديدة لا يعني بالضرورة الرضوخ، فالمراتب البالية قد تضر بصحتك بطرق متعددة، فمع مرور الوقت، تفقد المراتب دعمها وتبدأ بتجميع خلايا الجلد الميتة والعرق وعث الغبار وحتى العفن، إذا كان عمر مرتبتك أكثر من 7-10 سنوات وتستيقظ وأنت تشعر بألم أو تعب، فهذه علامة واضحة على ضرورة شراء واحدة جديدة، فهذه المراتب قد تؤثر سلبًا على جودة النوم، كما أنها قد تؤدي إلى آلام مزمنة في الظهر.

