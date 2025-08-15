بعد إعلان الخطوبة.. 20 صورة لأغلى هدايا كريستيانو لجورجينا

كتبت – نرمين ضيف الله:

بعد إعلان خطبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من جورجينا رودريجيز خلال الأيام الماضية، ضجت وسائل الإعلام بخبر هديته الفاخرة لها، التي تتضمن خاتم خطوبة ماسي ضخم، أثار إعجاب المتابعين إلى جانب هدايا أخرى في مناسبات مختلفة.

في هذا التقرير، أبرز وأغلى الهدايا التي أهداها رونالدو لشريكته جورجينا ، وفقا لموقعي "People" و"The Cut".

خاتم ماسي ضخم

لم يكشف رونالدو أو جورجينا بعد عن التفاصيل الكاملة لخاتم الخطوبة، لكن خبراء المجوهرات حول العالم بدأوا بتقدير قيمته وحجمه ونوعية الألماس المستخدم.

وبحسب صور جورجينا عبر "إنستجرام"، يتميز الخاتم بحجر ألماس مركزي كبير، يقدر وزنه بين 15 و37 قيراطا، مع احتمال وجود أحجار جانبية أصغر، وتراوح تقديرات الخبراء لقيمته بين 2 و5 ملايين دولار، فيما تشير تقارير أوروبية إلى أنه قد يصل إلى 6–12 مليون يورو، تبعًا لنقاء الألماس ووزنه.

ويرى توبياس كورميند، المدير الإداري لشركة 77 Diamonds في لندن، أن الخاتم يضم حجرًا بيضاويًا مركزيًا يزن نحو 35 قيراطًا، محاطًا بأحجار جانبية من البلاتين، ليصل الوزن الإجمالي إلى 37 قيراطًا، مشبهًا إياه بماسة "تايلور-بيرتون" الشهيرة التي أهداها ريتشارد بيرتون لإليزابيث تايلور.

كما تصفه لورا تايلور، المتخصصة في خواتم الخطوبة بـ"الاستثنائي"، مشيرة إلى أن القطع البيضاوية تمنح بريقًا لافتًا، خاصة مع الإحاطة بأحجار جانبية كبيرة، وتقدّر قيمته – إذا كان من الماس الطبيعي عالي الجودة – بأكثر من مليوني دولار.

ساعة مرصعة بالألماس

في عيد ميلاد جورجينا الثلاثين في يناير 2024، أهدى رونالدو لها ساعة فاخرة من "Jacob & Co" مرصعة بالألماس، مع حزام وردي، وتبلغ قيمتها أكثر من 100 ألف دولار، وفقا لموقع "GQ India".

صندوق مجوهرات فاخر

كما أهداها صندوق مجوهرات "مال فاندوم" من لويس فويتون، بطول 1.38 متر، يضم مرآة وثمانية أدراج لحفظ مجموعتها من القطع الفاخرة، وتقدر قيمته بأكثر من 120 ألف يورو، وفقا لموقعي "Evoke" و"Telegrafi".

إضاءة برج خليفة

وفي عيد ميلادها الـ 28 في يناير 2022، أضاء رونالدو برج خليفة في دبي احتفالًا بيومها المميز، في عرض استثنائي تكلف نحو 67 ألف دولار، وفقا لصحيفة "Economic Times".