شهدت مصر ظاهرة فلكية استثنائية، تعرف باسم "القمر العملاق"، والتي ستستمر لثلاث ليال متتالية.

وأوضحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد أن القمر المكتمل في برج السرطان يحمل تأثيرا سلبيا عاما على معظم الأبراج، نتيجة التنافر بين الشمس والقمر، إضافة إلى تأثيره مع كواكب المريخ وفينوس وعطارد.

وفي تصريح لـ"مصراوي"، أشارت خبيرة الأبراج إلى أن الوضع الفلكي الحالي يكون صعبا على الكثيرين، لكن هناك بعض الأبراج التي ستستفيد من تأثير القمر العملاق وتتمتع بحظوظ أفضل خلال هذه الفترة.