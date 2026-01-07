إعلان

ظاهرة فلكية نادرة.. 3 أبراج الأكثر حظا- "فلوس وحب وترقية"

كتب : أسماء مرسي

01:00 م 07/01/2026
ظاهرة فلكية نادرة.. 3 أبراج الأكثر حظا- "فلوس وحب وترقية"

صورة تعبيرية

شهدت مصر ظاهرة فلكية استثنائية، تعرف باسم "القمر العملاق"، والتي ستستمر لثلاث ليال متتالية.

وأوضحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد أن القمر المكتمل في برج السرطان يحمل تأثيرا سلبيا عاما على معظم الأبراج، نتيجة التنافر بين الشمس والقمر، إضافة إلى تأثيره مع كواكب المريخ وفينوس وعطارد.

وفي تصريح لـ"مصراوي"، أشارت خبيرة الأبراج إلى أن الوضع الفلكي الحالي يكون صعبا على الكثيرين، لكن هناك بعض الأبراج التي ستستفيد من تأثير القمر العملاق وتتمتع بحظوظ أفضل خلال هذه الفترة.

أبراج ظاهرة فلكية نادرة الأبراج الأكثر حظا ظاهرة القمر العملاق

