"مافيش حاجة هتترمي".. فندق يحول نفايات الطعام إلى مشروبات

نجح فندق The Lodge at Ashford Castle الواقع غربي أيرلندا في تحويل نفايات الطعام إلى مكونات مبتكرة تستخدم في تحضير مشروبات ومقبلات وحتى إنتاج سماد عضوي لحديقته.

هذه المبادرة التي قادها الشيف التنفيذي جوناثان كين، أدت إلى نتائج مذهلة خلال عام واحد فقط؛ إذ تم تقليص نفايات الطعام بنسبة 60%، وخفض الفاقد من التقطيعات بنسبة 90%، ما وفر أكثر من 11.5 طنًا من الطعام، وقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 50 طنًا، بالإضافة إلى توفير مالي فاق 16 ألف يورو سنويًا، بحسب تقرير لموقع Euronews.

ويعتمد الفندق في استراتيجيته على شراكة مع شركة Winnow البريطانية، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل النفايات الغذائية عبر تقارير يومية مدعمة بالصور، ما يمنح الشيف وفريقه فرصة لاتخاذ قرارات سريعة لتقليل الهدر.

قشور البطيخ والبصل، وغيرها من بقايا الطعام، تحولت إلى مشروبات محلاة، كب كيك، ومقبلات ترحيبية، في حين تحول البقايا المتبقية إلى سماد يُستخدم في الحديقة العضوية للفندق.

ويتطلع كين إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل، من خلال مشاريع مستقبلية تشمل إنشاء بيت زجاجي، وحدة تقطير محلية، ونظام زراعة مائية متكامل أكوابونيكس يجمع بين الزراعة وتربية الأسماك.

ويقول كين: "نحن لا نعظ.. فقط نأخذ ضيوفنا في رحلتنا، على طريقتهم الخاصة، ونأمل أن تترك أثراً بعد رحيلهم".

اقرأ أيضًا:

مي عمر بنقوش تايجر على متن الهليكوبتر.. ما سر الإطلالة؟

ليه بتتنرفز بسهولة؟ اعرف الأسباب الحقيقية ورا انفعالك

لماذا تسمى مصر "Egypt" بالإنجليزية وليست "Misr"؟.. إليك السر

بسنت شوقي تتصدر التريند.. فوائد مذهلة للجلوس في الماء المثلج

بحقيبة يد تتخطى 3 مليون جنيه.. ياسمين صبري بإطلالة أنيقة(صور)