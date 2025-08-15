بعد صعقه.. جثة شاب تتدلى من عمود إنارة (فيديو)

بعد صعقه.. جثة شاب تتدلى من عمود إنارة حاول إصلاحه

كتب - سيد متولي

واقعة مأساوية شهدتها منطقة خلدة جنوب لبنان، تمثلت في وفاة شاب يدعى حمزة محمود إبراهيم، نتيجة صعقة كهربائية أثناء محاولته إصلاح عطل مفاجئ في شبكة الكهرباء على أحد الأعمدة.

وبحسب تقارير إعلامية لبنانية، كانت عودة التيار الكهربائي المفاجئة سببا مباشرا لوفاة الشاب على الفور، ما تسبب في صدمة بين أهله وسكان المنطقة.

وانتشر فيديو متداول للشاب وهو معلق على العمود قبل أن يتم إنزاله، وحضرت القوى الأمنية والأجهزة المختصة سريعا، كما تم تأمين الموقع

وبدأ التحقيق في ملابسات الواقعة لتحديد المسؤولين والأسباب.

في حين أبدى بعض مستخدمي مواقع التواصل حزنهم وأسفهم الشديد لفقدان الشاب، مرجعين الأمر إلى الإهمال أو سوء الإدارة.





