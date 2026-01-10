ليس الجميع يجيد اختيار الكلمات اللطيفة، فبعض الأبراج تفضّل قول الحقيقة كما هي دون تزيين أو مجاملة، حتى لو بدت صراحتها قاسية أحيانًا، هؤلاء يؤمنون أن الوضوح أفضل من المجاملة الزائفة

إليك أبرزهم وفق "بينك فيلا".

برج الحمل

الحمل يتحدث بعفوية واندفاع، ويقول ما يفكر به فورًا دون حساب ردود الأفعال تزعجك كلماته، لكنها نابعة من صدق وليس من نية سيئة.

برج القوس

يعشق القوس الحرية والوضوح، ولا يعرف المواربة في الكلام يكره المجاملات المصطنعة، ويفضّل الصراحة حتى لو كانت محرجة.

برج العذراء

صريح بدافع الحرص، ويلاحظ التفاصيل الصغيرة التي يتجاهلها الآخرون انتقاداته مباشرة، لكنها تهدف إلى التصحيح لا التجريح.

برج الجدي

واقعي وحازم، يختار الصدق مهما كانت نتائجه لا يجيد العبارات المنمقة، لكنه يقول الحقيقة بوضوح واحترام.