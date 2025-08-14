الزمرد وكليوباترا وأسرار الملوك.. قصة أقدم 3 أحجار كريمة في التاريخ

يعود تاريخ حجر الزمرد إلى آلاف السنين، إذ كان له مكانة خاصة في العديد من الحضارات القديمة، وخاصة الحضارة المصرية الفرعونية، وفقًا لشبكة cnn.

مصر القديمة

تعد مناجم الزمرد في مصر، وتحديدًا في صحراء النوبة، من أقدم المناجم المعروفة في التاريخ، ويعود تاريخها إلى ما لا يقل عن 330 قبل الميلاد، اشتهرت الملكة كليوباترا بحبها وشغفها بالزمرد، واستخدمته في زينتها الملكية، بل وادعت ملكية جميع مناجم الزمرد في مصر خلال فترة حكمها، كان المصريون القدماء يعتقدون أن الزمرد يمتلك قوى علاجية ويرمز للسلام والخصوبة والحماية، وكانوا يضعونه في مدافن الملوك.

الحضارات الأخرى

حظي الزمرد بتقدير كبير في حضارات أخرى مثل الإنكا والمايا والأزتيك، الذين استخدموه في مجوهراتهم الفاخرة قبل وصول الغزاة الإسبان الذين استولوا على كميات كبيرة منه، كما كان له مكانة مميزة في الحضارة الرومانية والعربية، حيث وصفه البيروني بأنه من الجواهر الفاخرة.

أقدم 3 أحجار كريمة في العالم

يعتبر تحديد أقدم الأحجار الكريمة على وجه الدقة أمرًا معقدًا، حيث إن معظمها يتكون على مدى ملايين السنين، ومع ذلك، يمكن ذكر بعض الأحجار التي عُرفت واستخدمت منذ أقدم العصور.

الزمرد

يعود تاريخ استخراج الزمرد واستخدامه إلى الحضارة المصرية القديمة، مما يجعله من أقدم الأحجار الكريمة المعروفة للإنسان.

الياقوت

ارتبط الياقوت منذ القدم بالملوك والأساطير في مختلف الحضارات، يُعتقد أنه تم استخدامه في الهند واليونان القديمة ومصر، وكان رمزًا للحكمة والقوة.

اللازورد

يعد اللازورد من أقدم الأحجار الكريمة شبه الكريمة التي استخدمها الإنسان، حيث عُثر عليه في مواقع أثرية يعود تاريخها إلى آلاف السنين، استخدمه المصريون القدماء في المجوهرات والزينة، ووجد أيضًا في كنوز حضارات بلاد ما بين النهرين.

"سرق بيته وخايف يدعي عليه".. معتمر مصري يوجه رسالة مؤثرة لشقيقه

انتبه لأموالك.. 3 أبراج تواجه مشكلات مالية في أغسطس

"عشان يكملوا فلوس الفرح".. حيلة غريبة من زوجين لإقامة حفل زفافهما

85 عاما من الحب.. فستان زفاف واحد يربط 4 عرائس عبر 3 أجيال

حصان هارب من صاحبه يثير ضجة على مواقع التواصل "فيديو"