بالفيديو.. فيل يهاجم سيارة بشكل صادم.. وهذا ما حدث

تسبب فيل بري ضخم في حالة من الفوضى بالقرب من ساحة تحصيل الرسوم على طريق ديهرادون-هاريدوار السريع في الهند.

وبحسب موقع ndtv، فإن الفيل هاجم المركبات التي كانت تنتظر المرور عبر الطريق المزدحم.

وشوهد الفيل وهو يلحق أضرارا بالغة بخرطومه بسيارة كانت تنتظر في مسار تحصيل الرسوم، إلا أن سائق المركبة تمكن من الفرار بسلام من خلال القيادة بسرعة كبيرة.

وقال مسؤولون إن الأفيال شوهدت بالقرب من ساحة تحصيل الرسوم كل يوم تقريبا، ما يشكل خطرا على السلامة.

وأثار الحادث غضبا وخوفًا بين السكان المحليين، حيث دعا العديد منهم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة.

وأظهر مقطع فيديو الفيل وهو يثير الفوضى على الطريق أثناء محاولته عبور الطريق للوصول إلى الجانب الآخر.

