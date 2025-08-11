إعلان

بالفيديو.. فيل يهاجم سيارة بشكل صادم.. وهذا ما حدث

02:30 م الإثنين 11 أغسطس 2025

تعبيرية

background

تسبب فيل بري ضخم في حالة من الفوضى بالقرب من ساحة تحصيل الرسوم على طريق ديهرادون-هاريدوار السريع في الهند.

وبحسب موقع ndtv، فإن الفيل هاجم المركبات التي كانت تنتظر المرور عبر الطريق المزدحم.

وشوهد الفيل وهو يلحق أضرارا بالغة بخرطومه بسيارة كانت تنتظر في مسار تحصيل الرسوم، إلا أن سائق المركبة تمكن من الفرار بسلام من خلال القيادة بسرعة كبيرة.

وقال مسؤولون إن الأفيال شوهدت بالقرب من ساحة تحصيل الرسوم كل يوم تقريبا، ما يشكل خطرا على السلامة.

وأثار الحادث غضبا وخوفًا بين السكان المحليين، حيث دعا العديد منهم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة.

وأظهر مقطع فيديو الفيل وهو يثير الفوضى على الطريق أثناء محاولته عبور الطريق للوصول إلى الجانب الآخر.

فيل يهاجم سيارة
