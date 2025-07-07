بعد عودتهما للمرة الثانية.. 15 صورة ومعلومات عن علي غزلان وفرح شعبان

كتبت- أسماء مرسي:

أعلنت البلوجر فرح شعبان عودتها لزوجها السابق البلوجر وصانع المحتوي علي غزلان للمرة الثانية، وذلك بعد انفصالهما لعدة أشهر، عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وفيما يلي، إليكم أبرز المعلومات عن الثنائي علي غزلان وفرح شعبان، وفقا لصفحاتهما على مواقع التواصل الاجتماعي:

من هو علي غزلان؟

بلوجر وصانع محتوى شهير.

من مواليد مدينة الإسكندرية.

يبلغ من العمر 33 عاما.

طبيب عيون، حاصل على بكالوريوس الطب من جامعة الإسكندرية.

مؤسس مطعم "ستومك" منذ مارس 2019.

تزوج من البلوجر فرح شعبان في نوفمبر 2021، ولديهما طفل اسمه رحيم.

انفصلا للمرة الأولى في يونيو 2024 بعد زواج دام عامين ونصف، ثم عادا في نوفمبر 2024.

أعلن انفصالهما وطلاقهما للمرة الثانية في أبريل 2025، مؤكدا أن الانفصال تم بهدوء واحترام من أجل ابنهما.

لديه أكثر من 4 مليون متابع.

من هي فرح شعبان؟

بلوجر وإعلامية مصرية.

من مواليد محافظة القاهرة.

تخرجت من كلية علوم الحاسب في الجامعة البريطانية.

تزوجت من علي غزلان في نوفمبر 2021، وانفصلا في يونيو 2024، ثم عادا في نوفمبر من نفس العام قبل أن ينفصلا مرة أخرى.

عملت مقدمة برامج في قناة "هي"، وقدمت برنامجها "دعوة فرح" عام 2023.

حصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 2017.

قدمت حفل ملكة جمال مصر للمراهقات عام 2019.

تشارك متابعاتها تفاصيل حياتها وسفرها على وسائل التواصل الاجتماعي.

يتابعها 2.6 مليون متابع.

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