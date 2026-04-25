يشهد يوم 26 أبريل 2026 حدثا فلكيا لافتا يتمثل في انتقال كوكب أورانوس، المعروف في علم الفلك بـ"كوكب المفاجآت والتغيير"، إلى برج الجوزاء الهوائي، في حركة من أبرز التحولات الفلكية هذا العام.

في هذا السياق، أوضحت خبيرة الأبراج وفاء حامد أن هذا الانتقال نادرا، حيث يمكث الكوكب في برج الجوزاء لمدة سبع سنوات.

لماذا يعد انتقال أورانوس حدثا استثنائيا؟

وتابعت لـ"مصراوي" أن يُعرف كوكب أورانوس في التفسيرات الفلكية بقدرته على إحداث تغييرات مفاجئة وجذرية، إذ يرتبط بالتحولات غير المتوقعة، ويُحدث تغييرات تصل إلى 180 درجة في حياة بعض الأبراج.

هل تستمر هذه التأثيرات طويلا؟

وأضافت خبيرة الأبراج أن أورانوس من الكواكب بطيئة الحركة، لذا فإن تأثيره لا يظهر بسرعة، بل يستمر لعدة سنوات، لذلك فإن التغييرات التي يبدأها في هذه المرحلة تؤثر في المستقبل لفترة طويلة.