أبهرت لجنة التحكيم.. تتويج فاطمة كوني ملكة جمال كوت ديفوار 2025

كتبت- أسماء مرسي:

تُوجت فاطمة كوني ملكة جمال كوت ديفوار 2025 في فعاليات النسخة التاسعة والعشرون من مسابقة ملكة جمال كوت ديفوار، خلال حفل مذهل أقيم في أبيدجان.

ملكة بملامح ثقافية وطموحات أكاديمية

فاطمة كوني، البالغة من العمر 21 سنة، تسعى حاليا للحصول على درجة الماجستير في الاتصالات المهنية، بعد أن أكملت درجة البكالوريوس في الدراسات الدولية.

بعد أن أبهرت لجنة التحكيم بذكائها الحاد وحضورها المميز، تستعد فاطمة، لتمثيل بلادها في الدورة الثالثة والسبعين من مهرجان ملكة جمال العالم عام 2026، لتكون بذلك سفيرة لبلادها على الساحة الدولية، وفقا لموقع "missworld".

إصلاحات تعزز الأصالة

أدخلت مسابقة ملكة جمال كوت ديفوار لعام 2025 عدة إصلاحات جذرية بهدف تعزيز الأصالة والفخر الثقافي، من أبرزها سياسة جديدة تشترط استخدام الشعر الطبيعي للمتسابقات، مع استبعاد الشعر المستعار أو وصلات الشعر، كما تم تحديث معايير الأهلية لتشمل حدا أدنى للطول يبلغ 1.67 متر "حافية القدمين" وحدا أقصى للعمر 27 سنة.

الوصيفات

إلى جانب تتويج فاطمة كوني، أُعلن عن الوصيفتين: كانت ديان جوانو (ممثلة نزي) هي الوصيفة الأولى، بينما جاءت ماري أكسيل جبوجو (ممثلة فولون) وصيفة ثانية.