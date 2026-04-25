يظهر المذنب C/2025 R3 (Pan-STARRS) في السماء، ما يتيح فرصة نادرة لمتابعة حدث فلكي مميز يمكن رصده خلال الفترة الحالية، حيث أنه لا يدور حول الشمس إلا مرة واحدة كل 170 ألف عام.

سيصل المذنب إلى نقطة الحضيض (أقرب نقطة إلى الشمس) يوم الأحد 19 أبريل، ويمر على مسافة آمنة تبلغ حوالي 0.5 وحدة فلكية وهي نصف المسافة بين الأرض والشمس.

وسيقترب المذنب بان-ستارز من الأرض لأقرب مسافة يوم الاثنين الموافق 27 أبريل، لذا، يجب على المراقبين في نصف الكرة الشمالي توجيه أنظارهم نحو الجزء السفلي من السماء الشرقية، وذلك قبل نحو 90 دقيقة من شروق الشمس، على أن يستمر ذلك حتى 20 أبريل، وفقا لمجلة "forbes".

وفي هذا التقرير، نرصد لكم الأبراج الأكثر حظا بسبب حدث بان-ستارز، وفقا لـ صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.