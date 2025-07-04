محمد صلاح يتألق بقلادة من تصميم عزة فهمي.. لن تتوقع سعرها

ظهر لاعب ليفربول ومتتخب مصر، محمد صلاح، مؤخرا مرتديا قلادة رجالية فريدة من تصميم المصممة المصرية العالمية عزة فهمي.

تفاصيل وسعر قلادة محمد صلاح

صُممت القلادة من الفضة الإسترلينية، وتزينت بعبارة "أنت أنا" المكتوبة بخط عربي أنيق، تحديدا الخط الكوفي.

هذه العبارة البسيطة والقوية تعكس فكرة الوحدة والارتباط، كما تتميز القلادة بخيارات من الأحجار المرصعة بالخرز، ما يزيد من جاذبيتها، ويبلغ سعر القلادة 16,500 جنيه مصري.

صلاح وعزة فهمي.. دعم للصناعة المصرية وترويج عالمي

وفقا لموقع "top50women"، أثار ظهور "صلاح" على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا كبيرا واعتبره الكثيرون دعما غير مباشر منه للصناعة المصرية والمصممين المحليين.

وأوضح الموقع أن ارتداء شخصية عالمية بحجم محمد صلاح لمجوهرات من تصميم عزة فهمي يسهم في تعريف العالم بالثقافة المصرية وجمال فن الخط العربي، كما يجسد هذا المزيج بين الأناقة والهوية الثقافية رسالة قوية حول الفخر بالتراث والقدرة على التميز عالميا.

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