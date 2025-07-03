بعد إطلالتها الجريئة.. من هي ملكة جمال السعودية رومي القحطاني؟

تصدرت رومي القحطاني، ملكة جمال السعودية، ترند منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، بعد إطلالتها الجريئة مؤخرا، والتي ظهرت فيها بمجموعة من الأزياء غير التقليدية، تميز أحدها بخط أبيض لافت يمتد بين حاجبيها، ما أثار موجة تفاعل واسعة.

وتباينت ردود الفعل بين الإشادة بجرأتها وتفردها، وبين انتقادات طالت مظهرها الخارجي، خاصة نحافتها اللافتة، التي رأى البعض أنها نتيجة لضغوط ومعايير قاسية تفرضها مسابقات الجمال العالمية.

بحسب وسائل إعلام محلية، توجت "رومي" المولودة في الرياض عام 1995، بلقب "ملكة جمال السعودية" في عام 2021، ثم فازت بلقب "ملكة جمال العرب" في 2022، لتصبح من أبرز الوجوه النسائية السعودية الشابة على السوشيال ميديا.

وتستعد حاليا لتمثيل المملكة كأول سعودية في مسابقة "ملكة جمال المرأة العالمية"، المقرر إقامتها في سبتمبر المقبل بمدينة تينيريفي الإسبانية.

واتجهت "القحطاني" الحاصلة على بكالوريوس في صحة الأسنان، إلى عالم عروض الأزياء وريادة الأعمال، من خلال تأسيس شركة لتنظيم الحفلات، إلى جانب نشاطها في حملات التوعية البيئية.

وكانت قد أثارت إعجاب الجمهور بمشاركتها في عرض أزياء البحر خلال فعاليات تمهيدية للمسابقة الدولية، إذ ارتدت مايوها فوشيا يغطيه سروال قصير أسود، ما اعتبر حلا ذكيا يمزج بين الأناقة والاحتشام، ويعكس احترامها لهويتها الثقافية.

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