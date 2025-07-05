أقوى 10 جوازات سفر حول العالم في 2025.. "مش محتاج تأشيرة"

استعرض مؤشر هينلي لجوازات السفر لعام 2025، أقوى 10 باسبورات" حول العالم في 2025، بحسب عدد الوجهات التي يمكن لحامليها الوصول إليها دون تأشيرة.

وجاءت قائمة أقوى 10 جوازات سفر حول العالم في 2025، كالتالي، بحسب timesofindia.

سنغافورة (193 دولة)

تحتل سنغافورة المركز الأول، حيث تتيح دخول 193 وجهة دون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول، وهذا يُمثل أكبر عدد من فرص السفر التي يمنحها أي جواز سفر في العالم.

اليابان وكوريا الجنوبية (190 دولة)

تتقاسم اليابان وكوريا الجنوبية المركز الثاني، حيث تتيح كل منهما لحامليها دخول 190 دولة دون تأشيرة، تتمتع هاتان الدولتان باقتصادات متطورة تقنيًا وبيئات سياسية مستقرة، ويتمتع مواطنوهما بحرية تنقل دولية سلسة.

الدنمارك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، أيرلندا، إيطاليا، إسبانيا (189 دولة)

تتقاسم الدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا وإسبانيا المركز الثالث في القائمة، تتيح جميع هذه الدول الوصول إلى 189 وجهة، وتستفيد هذه الدول الأوروبية استفادة كبيرة من عضويتها في الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنجن.

النمسا، بلجيكا، لوكسمبورج، هولندا، النرويج، البرتغال، السويد (188 وجهة)

بمنحها حق الوصول إلى 188 دولة، تتقاسم النمسا وبلجيكا ولوكسمبورج وهولندا والنرويج والبرتغال والسويد المركز الرابع في القائمة، وتتمتع هذه الدول بمستويات عالية من الثقة الدولية.

اليونان، نيوزيلندا، سويسرا (187 وجهة)

تحتل اليونان ونيوزيلندا وسويسرا المركز الخامس، مع إمكانية الوصول إلى 187 دولة.

تستفيد اليونان من عضويتها في الاتحاد الأوروبي، ونيوزيلندا من سمعة حيادها وحسن نواياها العالمية، وسويسرا من قوتها الدبلوماسية.

المملكة المتحدة (186 وجهة)

تحتل المملكة المتحدة المركز السادس، حيث يمكن لحامليها دخول 186 وجهة دون تأشيرة، ويتمتع المواطنون البريطانيون بحرية تنقل واسعة حول العالم.

أستراليا، جمهورية التشيك، المجر، مالطا، بولندا (185 وجهة)

تحتل أستراليا، والتشيك، والمجر، ومالطا، وبولندا المركز السابع مجتمعةً، تتيح هذه الدول لمواطنيها إمكانية الوصول إلى 185 دولة، تدعم مزايا الاتحاد الأوروبي الدول الأوروبية، بينما تساهم حوكمة أستراليا المستقرة وعلاقاتها الدولية في تعزيز مكانتها القوية.

كندا، إستونيا، الإمارات العربية المتحدة (184 وجهة)

تتقاسم كندا وإستونيا والإمارات العربية المتحدة المركز الثامن، حيث يبلغ عدد الدول التي يمكن دخولها بدون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول 184 دولة، وتحظى كندا بتقدير كبير لدبلوماسيتها، بينما تعرف إستونيا بريادتها الرقمية ومكانتها في الاتحاد الأوروبي، وتعرف الإمارات العربية المتحدة بصداقتها العالمية المتنامية بسرعة.

كرواتيا، لاتفيا، سلوفاكيا، سلوفينيا (183 وجهة)

تحتل كرواتيا ولاتفيا وسلوفاكيا وسلوفينيا المرتبة التاسعة من حيث إمكانية الدخول دون تأشيرة إلى 183 دولة، وتعزز عضويتها في الاتحاد الأوروبي وحضورها الدولي المتنامي قوة جوازات سفرها، ويتمتع مواطنو هذه الدول بحرية السفر الدولي.

أيسلندا، ليتوانيا، الولايات المتحدة (182 وجهة)

تتشارك أيسلندا وليتوانيا والولايات المتحدة المركز العاشر، حيث تتيح لحامليها دخول 182 دولة، وتستفيد أيسلندا وليتوانيا من وضعهما الأوروبي واتفاقية شنجن، بينما لا يزال جواز السفر الأمريكي مؤثرًا عالميًا رغم التغيرات الأخيرة في التصنيفات.

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