أوصيت أن يستمر الحفل.. أول تعليق من ترامب على حادث إطلاق النار بالبيت الأبيض

كتب : مصراوي

04:31 ص 26/04/2026

لرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القبض على مطلق النار في الفندق الذي شهد حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، بحضوره شخصيا.

كتب ترامب على منصة "تروث سوشال": "كانت أمسية مميزة في واشنطن قام جهاز الخدمة السرية وقوات إنفاذ القانون بعمل رائع تصرفوا بسرعة وشجاعة".

وتابع: "ألقي القبض على مطلق النار، وأوصيت بأن ندع الأمور تسير كما هي، لكنني سألتزم تماما بتوجيهات قوات إنفاذ القانون سيتخذون قرارهم قريبا".

وأضاف: "بغض النظر عن هذا القرار، ستكون الأمسية مختلفة تماما عما خطط لها، وسنضطر ببساطة إلى إعادة تنظيمها"، وفقا لسكاي نيوز.

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، إخراج الرئيس دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس من قاعة حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض عقب سماع صوت طلقات نارية.

أكدت شبكة "سي بي أس"، أنه تم إخراج الرئيس ترامب وكبار الشخصيات على عجل من عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض خلال حادث أمني.

قالت "سي إن إن" نقلا عن مصدر، إن مسلحا قتل في بهو فندق هيلتون، إذ كان ترامب يشارك في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض.

