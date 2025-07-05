بعد انفصالها للمرة الثانية.. 10 صور ومعلومات عن البلوجر "أم خالد"

أثارت البلوجر دعاء جابر، الشهيرة بلقب "أم خالد"، حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلانها انفصالها عن زوجها للمرة الثانية، بعد زواج دام 7 سنوات.

انفصال "أم خالد" للمرة الثانية

وكتبت "أم خالد" عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، أن الانفصال تم بـ"شكل ودي" وأن الاحترام المتبادل سيظل قائمًا بينهما من أجل تربية طفليهما، مؤكدة أن العلاقة السابقة كانت مبنية على "العِشرة الطيبة".

لكن إعلان الطلاق لم يمر دون ردود فعل، إذ شكك عدد كبير من المتابعين في صدقية الخبر، مرجحين أنه محاولة للفت الانتباه، خاصة مع تكرار إعلان الانفصال في وقت سابق دون الكشف عن التفاصيل، بينما تعاطف آخرون معها وبادروا بالدعاء لها.

الانقصال الأول لـ"أم خالد"

وفي أكتوبر 2024 أعلنت "أم خالد" عن انفصالها عن زوجها محمد، وذلك في مقطع فيديو مباشر عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام".

وتحظى "أم خالد" تحظى بشهرة واسعة على منصات التواصل، وتُعرف بمحتواها الأسري واليومي الذي يجذب ملايين المشاهدات.

ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز المعلومات عن البلوجر "أم خالد"، وفقًا لحسابها الرسمي على "إنستجرام".

من هي "أم خالد"؟

- الاسم الحقيقي لـ"أم خالد" هو دعاء جابر

- محل الميلاد يقع في محافظة الإسكندرية

- لديها طفلان خالد وريّان.

- اللقب "أم خالد" نسبة إلى نجلها الأكبر.

- تعتبر واحدة من أبرز صانعات المحتوى العائلي على "إنستجرام".

- تقدم يوميات أسرية، ومقاطع طريفة ووصفات طعام.

- يتباعها نحو 2.5 مليون شخص على إنستجرام.

- تحصد مقاطعها ملايين المشاهدات بفضل أسلوبها العفوي.